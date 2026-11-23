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Com Jair Bolsonaro internado em Brasília tratando pneumonia e obstrução intestinal, Carlos Bolsonaro e Michelle trocaram indiretas públicas sobre os cuidados médicos do ex-presidente. Entenda os bastidores do conflito familiar e as últimas atualizações do quadro clínico.

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Enquanto o ex-presidente da República Jair Bolsonaro passa por exames desde a última sexta-feira, 20, no hospital DF Star, em Brasília, o filho Carlos Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro trocam indiretas pelas redes sociais em torno dos cuidados do capitão da reserva, que foi diagnosticado com pneumonia.

No final da tarde desta segunda-feira, 23, o senador eleito por Santa Catarina voltou a alfinetar a senadora eleita pelo DF. “Como já havia reparado estranhamente, e os médicos já haviam dito que havia excesso de material fibroso na flora digestiva do presidente Jair Bolsonaro, o que potencializou seu mal-estar, vômitos e barriga extremamente estufada, demonstrando o entupimento de seu intestino e lhe causando sofrimento a ponto de pedir cirurgia antes de todos os aspectos médicos serem todos analisados”, afirmou. Nos últimos dias, Michelle foi para Israel enquanto a sua filha mais velha ficou encarregada de prestar auxílio ao padrasto.

“Como venho informando humildemente desde o início, só com o tempo se averigua o exposto, e é o que está sendo feito. Frente ao quadro invasivo possível, tudo é melhor que a décima cirurgia em decorrência da facada. Ocorre que agora ele contraiu pneumonia, a desidratação parece estar mais controlada (alimentação venosa específica) que ocorria quando chegou ao hospital, sendo um agravante controlável, mas com todo o enredo tudo parece estar se tornando um quadro bem mais reversível”, disse o filho Zero Dois na sequência da postagem.

Por fim, o senador eleito afirmou: “Não sou médico, mas busco trazer a verdade dos fatos que procuro entender e assim seguiremos”. Anteriormente, no final de semana, Michelle Bolsonaro postou também em suas redes sociais que os apoiadores desconsiderassem postagens de quem não tinha informações da equipe médica, classificando-os como “pessoas pessimistas e sem fé”. A publicação foi entendida como alfinetada a Carlos Bolsonaro.

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A atualização do estado de saúde de Jair Bolsonaro, feita na tarde desta segunda, mostrou que, além da detecção de pneumonia broncoaspirativa bilateral, o ex-presidente foi diagnosticado com um quadro conhecido como fitobezoar gástrico, quando resíduos se acumulam no estômago e no intestino. A informação foi dada pelo cardiologista Brasil Caiado, que acompanha o ex-mandatário, em coletiva de imprensa. Bolsonaro deu entrada no hospital DF Star, em Brasília, na última sexta-feira, 20, após sentir dores abdominais, e os médicos constataram que se tratava de abdômen agudo obstrutivo, quando há interrupção total ou parcial do trânsito intestinal.

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