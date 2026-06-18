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Brasil

A maior insatisfação de trabalhadores de aplicativos com plataformas, segundo pesquisa

Motoristas e entregadores responderam perguntas sobre transparência e suporte de empresas

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 12h30
Entregadores de aplicativo no Rio de Janeiro
Entregadores de aplicativo no Rio de Janeiro (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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A maior insatisfação de trabalhadores de aplicativos com plataformas, segundo pesquisa Priorize VEJA no Google

Uma pesquisa realizada com trabalhadores de aplicativo, como motoristas e entregadores, revela insatisfação com a transparência e o suporte das plataformas.

O GigU, ferramenta que funciona como um “copiloto inteligente” para esse público, ouviu 951 pessoas no Brasil sobre suas condições de trabalho.

Entre os entrevistados, 61,3% consideram que faltam informações das empresas sobre os valores, taxas e critérios de bloqueio. Outros 33,8% concordaram em parte com a afirmação e apenas 4,9% avaliaram que há muita transparência.

Em relação ao suporte, 32,7% consideraram muito ruim e 29,3% ruim. A ajuda foi considerada neutra por 25,6% e boa ou muito boa por 11,1% e 1,3%, respectivamente.

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Além disso, 66,6% dos trabalhadores afirmaram trabalhar no setor por necessidade e 33,4% por opção.

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