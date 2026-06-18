A maior insatisfação de trabalhadores de aplicativos com plataformas, segundo pesquisa

Uma pesquisa realizada com trabalhadores de aplicativo, como motoristas e entregadores, revela insatisfação com a transparência e o suporte das plataformas.

O GigU, ferramenta que funciona como um “copiloto inteligente” para esse público, ouviu 951 pessoas no Brasil sobre suas condições de trabalho.

Entre os entrevistados, 61,3% consideram que faltam informações das empresas sobre os valores, taxas e critérios de bloqueio. Outros 33,8% concordaram em parte com a afirmação e apenas 4,9% avaliaram que há muita transparência.

Em relação ao suporte, 32,7% consideraram muito ruim e 29,3% ruim. A ajuda foi considerada neutra por 25,6% e boa ou muito boa por 11,1% e 1,3%, respectivamente.

Continua após a publicidade

Além disso, 66,6% dos trabalhadores afirmaram trabalhar no setor por necessidade e 33,4% por opção.