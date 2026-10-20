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Brasil

A maior e a menor distância entre Flávio Bolsonaro e Lula, segundo quatro pesquisas divulgadas no início desta semana

Levantamentos indicam vantagem numérica do senador sobre o presidente em votos válidos, com empate técnico em três sondagens

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 10h34 | Atualizado em 20 out 2026, 11h19
Montagem com dois políticos: à esquerda, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro e terno azul, olhando sério; à direita, Lula, com cabelo e barba grisalhos, terno escuro e faixa presidencial verde e amarela
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Carlos Moura/Agência Senado/Mateus Bonomi/Anadolu/Getty Images)
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A maior e a menor distância entre Flávio Bolsonaro e Lula, segundo quatro pesquisas divulgadas no início desta semana Priorize VEJA no Google

Nos últimos dois dias, quatro dos principais institutos de pesquisa do Brasil publicaram levantamentos eleitorais sobre o segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). A segunda rodada da votação presidencial ocorre no próximo domingo, 25.

As quatro pesquisas indicam vantagem numérica de Flávio Bolsonaro sobre Lula na simulação de votos válidos (desconsiderando brancos, nulos e não-respondentes). Destas, três sondagens (divulgadas por Real Time Big Data, AtlasIntel e Nexus) indicam empate técnico entre os rivais — apenas no levantamento PoderData, o senador lidera fora da margem de erro.

Dentre todos os levantamentos, a maior distância entre Flávio e Lula nas intenções de votos válidos é de 4 pontos percentuais, indicada pelas pesquisas PoderData/Aya (de 19 de outubro) e Real Time Big Data (20 de outubro). Já a diferença mais apertada aparece na sondagem BTG/Nexus, que aponta o senador com 0,6 ponto de vantagem sobre o petista.

Confira, abaixo, quatro cenários de segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula conforme as pesquisas desta semana:

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PoderData/Aya (Publicada em 19/10/2026)

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  • Flávio Bolsonaro: 52,0%
  • Lula: 48,0%
  • Diferença: 4 pontos
  • Margem de erro: 1,8 ponto

Real Time Big Data (Publicada em 20/10/2026)

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  • Flávio Bolsonaro: 52,0%
  • Lula: 48,0%
  • Diferença: 4 pontos
  • Margem de erro: ±2 pontos

AtlasIntel/Bloomberg (Publicada em 19/10/2026)

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  • Flávio Bolsonaro: 51,1%
  • Lula: 48,9%
  • Diferença: 2,2 pontos
  • Margem de erro: ±2 pontos

BTG/Nexus (Publicada em 19/10/2026)

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  • Flávio Bolsonaro: 50,3%
  • Lula: 49,7%
  • Diferença: 0,6 ponto
  • Margem de erro: ±2 pontos

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As pesquisas estão registradas junto à Justiça Eleitoral sob os códigos BR-02586/2026, BR-02952/2026, BR-02586/2026 e BR-04499/2026.

Ainda ao longo desta semana, estão previstas as divulgações de duas pesquisas Quaest, um levantamento Datafolha e uma sondagem Meio/Ideia sobre o segundo turno da eleição presidencial.

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