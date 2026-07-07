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A má notícia para o bolsonarismo na nova pesquisa Datafolha em São Paulo

Principal aposta da direita ao Senado, Guilherme Derrite aparece atrás de nomes do governo Lula em levantamento

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 11h21 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h10
Da esquerda para a direita, Marina Silva, Simone Tebet, Guilherme Derrite e Ricardo Salles
Da esquerda para a direita, Marina Silva, Simone Tebet, Guilherme Derrite e Ricardo Salles (Marcos Oliveira/Agência Senado, Câmara dos Deputados e Marcelo Costa/Alesp/.)
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A má notícia para o bolsonarismo na nova pesquisa Datafolha em São Paulo Priorize VEJA no Google

Homem forte do bolsonarismo em São Paulo, o deputado federal Guilherme Derrite (PP) aparece na quinta posição na corrida eleitoral ao Senado em 2026. A pesquisa Datafolha foi publicada na noite da última segunda-feira, 6.

Segundo o levantamento, a disputa pelo Senado por São Paulo é liderada pela ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede) com 18% das intenções de voto. Ela é seguida pela ex-ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (PSB), que tem 16% do eleitorado.

Na sequência, aparecem o deputado federal Ricardo Salles (Novo), também ex-ministro do Meio Ambiente, com 13% das intenções de voto; o deputado estadual André do Prado (PL), com 11%; Guilherme Derrite, com 10%; e o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade), com 8%.

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Senador (cenário único)

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  • Marina Silva (Rede): 18%
  • Simone Tebet (PSB): 16%
  • Ricardo Salles (Novo): 13%
  • André do Prado (PL): 11%
  • Guilherme Derrite (PP): 10%
  • Paulinho da Força (Solidariedade): 8%
  • Branco/nulo: 17%
  • Não sabe/não respondeu: 7%

O levantamento traz más notícias para o projeto bolsonarista de ampliar sua influência no Legislativo pelo maior colégio eleitoral do país. Ex-secretário paulista de Segurança Pública e aliado próximo do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Derrite ganhou notoriedade no cenário nacional como relator do PL Antifacção, pauta fortemente explorada pela campanha do PL ao Planalto. André do Prado, por sua vez, é ligado ao grupo do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL), que o indicou para representar a legenda na corrida ao Senado.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Por outro lado, a sondagem Datafolha revela que a disputa em São Paulo, a menos de noventa dias das eleições, está longe de uma definição. Na modalidade de pesquisa espontânea (sem lista pré-determinada de candidatos), nada menos que 81% do eleitorado paulistano respondeu que ainda não sabe em quem votar para o Senado.

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A pesquisa Datafolha entrevistou 1.608 eleitores em 71 municípios de São Paulo entre os dias 1º e 3 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código SP-01703/2026.

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