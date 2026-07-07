A má notícia para o bolsonarismo na nova pesquisa Datafolha em São Paulo

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Pesquisa Datafolha aponta Marina Silva e Simone Tebet na liderança para o Senado em SP em 2026. O bolsonarista Guilherme Derrite aparece em 5º, com Ricardo Salles à frente. O cenário revela alta indecisão, com 81% dos eleitores sem candidato. Entenda os resultados e as implicações políticas.

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Homem forte do bolsonarismo em São Paulo, o deputado federal Guilherme Derrite (PP) aparece na quinta posição na corrida eleitoral ao Senado em 2026. A pesquisa Datafolha foi publicada na noite da última segunda-feira, 6.

Segundo o levantamento, a disputa pelo Senado por São Paulo é liderada pela ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede) com 18% das intenções de voto. Ela é seguida pela ex-ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (PSB), que tem 16% do eleitorado.

Na sequência, aparecem o deputado federal Ricardo Salles (Novo), também ex-ministro do Meio Ambiente, com 13% das intenções de voto; o deputado estadual André do Prado (PL), com 11%; Guilherme Derrite, com 10%; e o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade), com 8%.

Senador (cenário único)

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Marina Silva (Rede): 18%

Simone Tebet (PSB): 16%

Ricardo Salles (Novo): 13%

André do Prado (PL): 11%

Guilherme Derrite (PP): 10%

Paulinho da Força (Solidariedade): 8%

Branco/nulo: 17%

Não sabe/não respondeu: 7%

O levantamento traz más notícias para o projeto bolsonarista de ampliar sua influência no Legislativo pelo maior colégio eleitoral do país. Ex-secretário paulista de Segurança Pública e aliado próximo do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Derrite ganhou notoriedade no cenário nacional como relator do PL Antifacção, pauta fortemente explorada pela campanha do PL ao Planalto. André do Prado, por sua vez, é ligado ao grupo do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL), que o indicou para representar a legenda na corrida ao Senado.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Por outro lado, a sondagem Datafolha revela que a disputa em São Paulo, a menos de noventa dias das eleições, está longe de uma definição. Na modalidade de pesquisa espontânea (sem lista pré-determinada de candidatos), nada menos que 81% do eleitorado paulistano respondeu que ainda não sabe em quem votar para o Senado.

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A pesquisa Datafolha entrevistou 1.608 eleitores em 71 municípios de São Paulo entre os dias 1º e 3 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código SP-01703/2026.