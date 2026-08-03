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Brasil

A líder religiosa que construiu estátua de 11 metros em homenagem ao Diabo

Monumento foi inaugurado no Ceará

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 09h33 | Atualizado em 3 ago 2026, 11h08
À esquerda, uma estátua de Baphomet com chifres e asas escuras, um símbolo de cifrão dourado no abdômen. À direita, uma mulher de cabelo loiro, vestindo um casaco roxo com detalhes dourados e gola vermelha, tocando um pandeiro e cantando com a boca aberta, em um cenário noturno com chamas
Mãe Rainha das Trevas inaugura estátua em homenagem ao Diabo (Instagram/Reprodução)
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A líder religiosa que construiu estátua de 11 metros em homenagem ao Diabo Priorizar nos meus resultados Google

Uma estátua de 11 metros em homenagem ao Diabo foi erguida no Palácio Estrela Negra da Quimbanda, na Taíba, distrito de São Gonçalo do Amarante (CE). A responsável por construir o monumento é uma líder religiosa conhecida como Mãe Rainha das Trevas. Com cerca de 800 mil seguidores no Instagram, ela se apresenta como “a maior feiticeira do Brasil” e “a feiticeira dos políticos”, além de compartilhar rituais e conteúdos ligados à sua prática religiosa.

Antes de se estabelecer na Taíba, onde comanda o Palácio Estrela Negra da Quimbanda há quase três décadas, a Mãe Rainha das Trevas viveu por quatro anos no bairro Montese, em Fortaleza, onde mantinha um espaço conhecido como “Casa dos Caixões”. Segundo ela, o monumento foi inaugurado durante as comemorações dos 29 anos do templo, custou cerca de 100 mil reais e foi financiado integralmente com recursos próprios.

Após a repercussão nacional da obra, a líder religiosa denunciou casos de intolerância e garantiu que a obra foi erguida em propriedade particular, com as autorizações de órgãos competentes.

A quimbanda é uma religião de matriz afro-brasileira voltada ao culto de entidades como Exus e Pombagiras. Seus praticantes afirmam que a tradição busca a evolução espiritual e rejeitam a associação da religião ao mal ou ao satanismo.

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