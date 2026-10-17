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Brasil

A lentidão das investigações sobre mensagens do celular de Daniel Vorcaro

Dono do Banco Master foi preso em novembro de 2025 pela Polícia Federal

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 12h01
PF
Sede da Polícia Federal em Brasília. (Hugo Marques/VEJA)
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A primeira prisão de Daniel Vorcaro, em 17 de novembro de 2025, vai completar um ano nas próximas semanas sem que a Polícia Federal tenha conseguido avançar significativamente sobre todos os casos de corrupção registrados no celular do banqueiro.

O HD com todas as mensagens — além demilhares de áudios, fotos e vídeos — foi enviado a ministros do STF em setembro, quando tornou-se público o relatório da PF sobre mensagens trocadas por Vorcaro com o ministro Alexandre de Moraes.

O banqueiro guardava notas com textos que foram enviados ao ministro na forma de imagem de visualização única, como um meio de não deixar rastros da comunicação do dono do Master com o magistrado.

Nessas notas, o chefe da PGR, Paulo Gonet, e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, eram citados como personagens que, na visão do banqueiro, poderiam barrar as investigações sobre o Master.

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Apesar de todo o caso ter sido tornado público pelo STF no mês passado, pouca coisa foi investigada. Sobre o material dos fundos de pensão, que comprometem figurões do governo Lula, a coisa é ainda pior. “Nada foi investigado”, diz uma fonte da corporação.

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