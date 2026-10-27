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Brasil

A legião de aliados de Lula que perderam nas urnas e podem ganhar um ministério em 2027

Petista pode ter até quarenta ministros em seu quarto mandato presidencial; futuro de ex-titulares como Haddad, Tebet e Marina Silva é incerto

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 12h44 | Atualizado em 27 out 2026, 12h58
Quatro políticos sorridentes, Fernando Haddad, Simone Tebet, Lula e Marina Silva, posam lado a lado. Haddad e Tebet fazem sinal de positivo. Lula usa chapéu de palha. Todos vestem camisas brancas com broches de campanha.
O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva ao lado dos ex-ministros Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento) e Marina Silva (Meio Ambiente) (Maira Erlich/Bloomberg/Getty Images)
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A legião de aliados de Lula que perderam nas urnas e podem ganhar um ministério em 2027 Priorize VEJA no Google

Vitorioso na eleição presidencial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem nas mãos um novo imbróglio para solucionar antes de reassumir o cargo em 2027. A reboque de sua reeleição, o petista traz uma multidão de candidatos aliados que, a despeito de seus esforços de campanha, fracassaram nas urnas e terão de ser acomodados em ministérios e cargos de alto escalão na próxima gestão presidencial.

O rol de cotados aos ministérios começa com a tropa de ex-ministros que o petista lançou e não conseguiu eleger em 2026. A lista inclui Fernando Haddad e Márcio França, que deixaram as pastas da Fazenda e do Empreendedorismo para disputar o governo de São Paulo e foram derrotados no primeiro turno, e os ex-titulares Simone Tebet (Planejamento), Marina Silva (Meio Ambiente), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), Carlos Fávaro (Agricultura), Paulo Pimenta (Secom) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), todos candidatos ao Congresso que não se elegeram em outubro.

Fora da Esplanada, os resultados das urnas deixaram sem cargo aliados estratégicos de Lula: Eduardo Paes e Benedita da Silva, derrotados ao governo e ao Senado pelo Rio de Janeiro; João Campos, que perdeu a disputa pelo governo de Pernambuco; Patrus Ananias, não eleito ao Executivo de Minas Gerais; e Soraya Thronicke e Randolfe Rodrigues, que não renovaram seus mandatos no Senado por Mato Grosso do Sul e pelo Amapá.

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Vitoriosos

Entre os que triunfaram nas urnas, há aliados que tiveram grande destaque na campanha presidencial do PT e podem ganhar mais destaque no novo governo Lula. Entre eles estão André Janones, deputado federal reeleito, que foi peça-chave na estratégia digital do petista; Rafael Fonteles, reeleito governador do Piauí, um dos coordenadores da campanha petista ao Planalto; e Camilo Santana, que tem mandato como senador até 2031, mas comandou o Ministério da Educação pelos últimos quatro anos e pode seguir na pasta a partir de 2027.

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A falta de cadeiras para acomodar aliados na Esplanada dos Ministérios, no entanto, não é parte do problema. Após comandar o governo com mais ministérios (39) na história do país, Lula ainda pode criar outra pasta na próxima gestão: o Ministério da Segurança Pública, hoje apensado à Justiça, cuja fundação foi uma das promessas de campanha do petista.

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