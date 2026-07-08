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A justificativa de Moraes para mandar a PF outra vez na casa de Jair Bolsonaro

Busca e apreensão foi realizada para checar se ex-presidente ainda tinha armas em sua casa

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 10h13 | Atualizado em 8 jul 2026, 10h57
Homem careca de meia-idade, com terno escuro, gravata azul-esverdeada e toga preta, sentado em uma cadeira de couro mostarda, olhando sério para frente. Há um microfone e itens de escritório na mesa à sua frente
O ministro Alexandre de Moraes, durante sessão do STF (Gustavo Moreno/STF)
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A justificativa de Moraes para mandar a PF outra vez na casa de Jair Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, considerou “imprescindível” realizar uma busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro após constatar “discrepância entre as informações” apresentadas pela defesa sobre as armas dele e os dados do processo.

Para Moraes, era necessário “afastar qualquer dúvida quanto à permanência de armamentos sob a posse” de Bolsonaro.

O mandado foi cumprido na manhã desta quarta-feira. De acordo com advogados do ex-presidente, nenhuma arma foi encontrada.

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“A discrepância entre as informações constantes dos autos e aquelas posteriormente apresentadas pela Defesa torna imprescindível a adoção de busca e apreensão domiciliar a fim de assegurar o efetivo cumprimento da ordem judicial de entrega integral das armas de fogo e afastar qualquer dúvida quanto à permanência de armamentos sob a posse, direta ou indireta, do condenado Jair Messias Bolsonaro”, determinou Moraes.

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O ministro determinou que a PF deveria “localizar e apreender todas as armas de fogo, munições, acessórios e documentos de registro eventualmente existentes no local”.

Bolsonaro teve o registro de porte de armas revogado pelo ministro do STF. Ele tinha dez armas registrada em seu nome. A defesa informou que oito estavam com o Exército e duas com a PF.

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O Exército informou a Moraes, no entanto, que apenas seis estavam sob guarda da instituição, restando duas em local incerto.

Nesta semana, a defesa de Bolsonaro informou ao ministro que uma das armas,  uma espingarda, foi dada de presente a Bolsonaro, mas nunca retirada da loja em Caxias do Sul. A outra arma, uma pistola, estaria em poder da Polícia Civil, depois de ter sido apreendida numa blitz de trânsito.

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Para Moraes, contudo, a versão sobre a pistola “diverge dos dados constantes dos registros existentes e não foi acompanhada de documentação idônea capaz de comprovar a efetiva localização do armamento, a identidade do suposto depositário ou a regularidade da alegada custódia”.

O advogado João Henrique Freitas, que faz parte da equipe de defesa de Bolsonaro, criticou a ação.

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“A defesa já havia informado previamente o paradeiro de todas as armas. Resultado: nada foi encontrado. É lamentável que um ex-presidente da República ainda seja submetido a esse tipo de ação”, escreveu no X.

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