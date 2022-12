A ironia de Lula para Bolsonaro no apagar das luzes

A dois dias de assumir o cargo da presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tirou um tempo para debochar de Jair Bolsonaro (PL), o atual chefe do Executivo, nesta sexta-feira, 30. No perfil do Twitter, o petista publicou o videoclipe da música “Tá na hora do Jair já ir embora”, que embalou toda a sua campanha no pleito de 2022, terminada no dia 30 de outubro. Ainda que não tenha colocado nem uma palavra na postagem, o deboche contido na letra da canção já passa uma mensagem por si: um “tchau, querido” em formato de axé. A composição é de Juliano Maderada e de Tiago Doidão. No começo da tarde desta sexta, Bolsonaro viajou para Orlando e não entregará a faixa presidencial a Lula.