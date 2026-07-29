A investigação do MPF contra site que abrigava contos eróticos de pedófilos

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF rejeitou o arquivamento de um procedimento investigatório sobre um site que reúne contos de teor sexual envolvendo crianças.

A investigação começou com uma denúncia anônima e constatou que um site reunia cerca de 45.800 textos distribuídos em categorias como “teen” e “incesto”, além de cerca de 250 histórias especificamente vinculadas ao termo “pedo”.

Entretanto, a PF e o procurador inicialmente responsável chegaram a defender o encerramento da apuração.

A justificativa foi de que o ECA não proíbe contos eróticos de menores de idade e que não ficou caracterizada apologia ou incitação ao crime.

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A Justiça Federal, contudo, rejeitou a conclusão e determinou que a Câmara de Coordenação e Revisão reanalisasse o caso.

O órgão considerou que houve, sim, incitação e apologia.

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“Essa exposição pública de métodos de abuso e o estímulo ao desejo sexual contra vulneráveis constituem uma provocação deliberada à prática de condutas delituosas contra a dignidade sexual”, diz a decisão.

O caso será distribuído agora para um novo procurador.