A investida da PF e de forças estaduais para sufocar o caixa das facções em 19 estados

As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado executam nesta quarta-feira, 16, uma investida para desarticular facções criminosas em dezenove estados brasileiros. A Operação Força Integrada IV é coordenada pela Polícia Federal em conjunto com diversas instâncias estaduais de segurança pública.

Os agentes cumprem 106 ordens de prisão e 173 mandados de busca e apreensão, focando em delitos graves como o tráfico de drogas e armas, além de lavagem de dinheiro. A ação também visa asfixiar financeiramente os grupos investigados, uma vez que foi determinado o bloqueio judicial de bens que ultrapassam a marca de 508 milhões de reais.

Dentre as diligências em andamento, três se destacam pelo volume operacional: em Salvador (BA), a Operação Eirene II cumpre 57 mandados de busca e apreensão, 45 de prisão e o bloqueio de 12 milhões de reais. Já em Palmas (TO), a Operação Rota Araguaia II visa golpear a estrutura do crime organizado com a constrição de 412,5 milhões de reais relacionados ao núcleo logístico do tráfico transnacional, enquanto em Campo Grande (MS) a Justiça autorizou o bloqueio financeiro de 75 milhões de reais em bens atrelados a uma atuação de alcance interestadual.