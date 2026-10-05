A iniciativa do Ministério da Agricultura para tentar blindar o agro do El Niño
Pasta reúne dados climáticos, pesquisa e seguro rural em nova plataforma para evitar colapso em regiões de seca e tempestade
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) lançou uma página oficial para orientar produtores rurais e pecuaristas sobre os possíveis impactos do El Niño no agronegócio brasileiro. A iniciativa centraliza dados climáticos, ferramentas de prevenção e informações sobre o acesso ao crédito e ao seguro rural — instrumentos para mitigar perdas no campo.
O lançamento, oficializado na última sexta-feira, 2, inclui também a criação de um núcleo permanente de gestão de riscos para fortalecer a resiliência da produção diante de oscilações futuras.
As medidas buscam antecipar cenários adversos, garantir melhores condições de juros e ampliar a proteção no campo. “Zoneamento agrícola, seguro, crédito, pesquisa, inovação e informação climática vão trabalhar juntos. A emergência climática passa, mas a capacidade de prevenir fica”, salientou o ministro da Agricultura, André de Paula.
O Mapa destaca que os efeitos do fenômeno variam por região. No Sul, a projeção é de chuvas em excesso; no Centro-Sul, seca moderada e altas temperaturas. Para o norte do Sudeste, a previsão é de estiagem, enquanto no Norte e Nordeste há risco elevado de carência hídrica.