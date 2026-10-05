A influenciadora ‘inimiga das feministas’ eleita deputada estadual por São Paulo
Eduarda Campopiano (PL) tem apenas 23 anos e se coloca como ‘maior inimiga das feministas’
Eduarda Campopiano (PL), 23 anos, foi eleita neste domingo (4) a deputada estadual mais votada de São Paulo. Vereadora de Praia Grande, no litoral paulista, ela ultrapassou 1,9 milhão de votos durante a apuração e liderou a disputa para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).
A impressionante marca, aliás, fica atrás apenas do recorde de votos de Janaína Paschoal em 2018, quando a então candidata recebeu cerca de 2 milhões de votos.
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Natural de Campinas, a parlamentar ganhou projeção principalmente nas redes sociais, onde acumula mais de 2 milhões de seguidores e se apresenta como “a maior inimiga das feministas de São Paulo”. Durante a campanha, também recebeu apoio de nomes ligados ao campo político de direita, entre eles o deputado federal eleito Lucas Pavanato (PL).
Entre as posições defendidas por Eduarda Campopiano estão a oposição ao aborto, a defesa da redução da maioridade penal e a crítica às políticas de cotas raciais. Ela também se manifesta a favor do porte de armas e contra propostas que, segundo ela, ampliariam a criminalização de opiniões e comportamentos relacionados às mulheres. Não é só. A candidata também fez declarações em um podcast sobre a colonização do Brasil, chamando povos indígenas de canibais.