A influência do caso Master e a crise no STF na eleição na nova pesquisa Datafolha

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Uma nova pesquisa Datafolha, a ser divulgada em breve, sondou a opinião dos eleitores brasileiros sobre a crise no Supremo Tribunal Federal, o escândalo do banco Master e sua possível influência nas eleições presidenciais. O levantamento também explora a visão do público sobre a pauta de impeachment de ministros do STF e a confiança em diversas instituições-chave.

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A pesquisa Datafolha que será divulgada nesta quinta-feira, 17, avaliará o que o eleitor brasileiro pensa sobre a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do banco Master, e se o conflito na Corte influenciará as eleições deste ano — principalmente a disputa à Presidência da República.

“Nas últimas semanas, os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, entraram em confronto gerando uma crise no Supremo Tribunal Federal. Pensando na eleição para presidente, você diria que a crise envolvendo ministros do STF e o escândalo do banco Master terá grande influência, terá alguma influência ou não terá influência na definição do seu voto para presidente?”, diz uma das perguntas registradas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Outra pergunta é se a crise na Corte “prejudica ou não a campanha dos candidatos a presidente? Se sim, quais candidatos podem ser prejudicados?”. Haverá também levantamento sobre a situação de primeiro e segundo turnos para o mais alto cargo do país.

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Senado e impeachment de ministros do STF

Outra pergunta que chama atenção é a que avalia a influência do voto do eleitor para o Senado Federal — nas eleições deste ano, haverá dois votos para a Casa Alta. De acordo com documento na Corte eleitoral, será apresentado o resultado para o questionamento sobre candidato que se diz favorável ou não ao impeachment de ministros do STF. Pela Constituição Federal, é pelo Senado que se inicia o trâmite de pedidos do tipo, enquanto a Câmara dos Deputados é a Casa que inicia processos contra o presidente da República.

“Uma das funções do Senado é receber e, eventualmente, julgar pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Alguns candidatos ao Senado nas eleições deste ano são a favor de impeachment de ministros do STF. O fato de o candidato ao Senado ser a favor do impeachment de ministros do STF aumenta, não muda ou diminui as chances de você votar nesse candidato?”, questionou o Datafolha.

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A avaliação das instituições

Os entrevistados também são questionados sobre a confiança em instituições, sendo as opções “confia muito”, confia um pouco”, “não confio” ou “não sabe”. Os dados divulgados apresentarão as opiniões sobre a Presidência da República, STF, Congresso Nacional, nos partidos políticos, na imprensa, nas grandes empresas brasileiras, Poder Judiciário, isto é, nos juízes e desembargadores e nas Forças Armadas.

A pesquisa entrevista 2.002 eleitores de terça a quinta-feira, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para mnos. O registro no TSE é BR-04029/2026.