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Brasil

A indireta de Gilmar a Mendonça durante discurso em homenagem a Fachin

Decano criticou colega durante fala para celebrar um ano da atual gestão

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 15h01
Homem calvo de óculos, terno azul e beca preta, sentado em cadeira de couro marrom, gesticula com a mão direita. Ao fundo, a bandeira do Brasil e uma fileira de livros sobre a mesa. Microfones aparecem em primeiro plano
O ministro Gilmar Mendes, durante sessão do STF  (Victor Piemonte/STF)
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O ministro Gilmar Mendes, do STF, aproveitou um discurso em homenagem ao presidente da Corte, Edson Fachin, para fazer indiretas ao colega André Mendonça por sua atuação nas investigações do Banco Master e das fraudes no INSS.

Gilmar tem feito, nas últimas semanas, críticas abertas a Mendonça, a quem acusa de agir com interesse eleitoral. Os dois chegaram a bater boca em uma sessão no plenário do STF, há duas semanas.

A fala do decano foi feita devido à marca de um ano de Fachin na presidência da Corte. Gilmar lembrou a atuação do colega como relator da Operação Lava Jato e ressaltou que, naquela época, não houve “vazamentos seletivos” nem “uso político-eleitoral” das apurações, as principais críticas que tem feito a Mendonça.

“Naquela quadra, ministro Fachin, não houve notícias de vazamentos seletivos em nossos gabinetes, apesar da sensibilidade dos documentos que estavam sob nossa responsabilidade, tampouco qualquer ato que pudesse indicar uso político-eleitoral das investigações”, declarou.

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Gilmar, que foi o principal opositor da Lava Jato no STF, lembrou que divergiu com frequência de Fachin, mas afirmou que os dois concordavam que o juiz não pode ser parte do processo.

“Nossos votos apontaram muitas vezes em sentidos opostos, a partir de compreensões distintas sobre o processo penal. Essa divergência, porém, jamais alcançou aquilo que nos unia: a convicção de que o juiz não é parte, nem instrumento de causa alguma”, disse.

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