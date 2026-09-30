A indireta de Gilmar a Mendonça durante discurso em homenagem a Fachin

O ministro Gilmar Mendes, do STF, aproveitou um discurso em homenagem ao presidente da Corte, Edson Fachin, para fazer indiretas ao colega André Mendonça por sua atuação nas investigações do Banco Master e das fraudes no INSS.

Gilmar tem feito, nas últimas semanas, críticas abertas a Mendonça, a quem acusa de agir com interesse eleitoral. Os dois chegaram a bater boca em uma sessão no plenário do STF, há duas semanas.

A fala do decano foi feita devido à marca de um ano de Fachin na presidência da Corte. Gilmar lembrou a atuação do colega como relator da Operação Lava Jato e ressaltou que, naquela época, não houve “vazamentos seletivos” nem “uso político-eleitoral” das apurações, as principais críticas que tem feito a Mendonça.

“Naquela quadra, ministro Fachin, não houve notícias de vazamentos seletivos em nossos gabinetes, apesar da sensibilidade dos documentos que estavam sob nossa responsabilidade, tampouco qualquer ato que pudesse indicar uso político-eleitoral das investigações”, declarou.

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Gilmar, que foi o principal opositor da Lava Jato no STF, lembrou que divergiu com frequência de Fachin, mas afirmou que os dois concordavam que o juiz não pode ser parte do processo.

“Nossos votos apontaram muitas vezes em sentidos opostos, a partir de compreensões distintas sobre o processo penal. Essa divergência, porém, jamais alcançou aquilo que nos unia: a convicção de que o juiz não é parte, nem instrumento de causa alguma”, disse.