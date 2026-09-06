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A indireta de Flávio Dino ao presidente do STF, Edson Fachin, sobre o ‘inquérito das fake news’

Publicação de ministro foi feita neste domingo, 6, depois de fala do presidente do Supremo

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 15h50
Fachin e Dino: presidente do STF defende fim do inquérito das fake news
Fachin e Dino: presidente do STF defende fim do inquérito das fake news  (Fellipe Sampaio/STF)
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A indireta de Flávio Dino ao presidente do STF, Edson Fachin, sobre o ‘inquérito das fake news’ Priorizar nos meus resultados Google

Depois de o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, sair em defesa do encerramento do inquérito das fake news — em tramitação há sete anos e meio na Corte –, o ministro Flávio Dino questionou em publicação no Instagram, neste domingo, 6, que um julgador prometa o fim de um inquérito — sem citar o nome do chefe do Poder Judiciário (leia a íntegra abaixo).

“É possível a um julgador, qualquer que seja ele, ‘prometer’ o final de um inquérito, como se fosse um candidato ou para receber aplausos? Eu pessoalmente sou a favor da conclusão dos inquéritos, até porque eles foram feitos para terminar mesmo, mediante a propositura das ações penais ou dos arquivamentos cabíveis”, disse Dino em trecho da publicação, de maneira genérica, sem citar diretamente o inquérito em tramitação na Corte desde 2019. “De todo modo, temos aí um interessante debate doutrinário: antes do prazo prescricional, um inquérito deve ser arquivado por motivo de tramitação longa? E quem decide o que é ‘tramitação longa’? Opiniões pessoais? Ou critérios legais e regimentais?.” 

Ainda segundo Dino, problemas reais e graves estão sendo misturados com interesses eleitorais e econômicos, objetivos estrangeiros e até ódios pessoais. Ele usou frase atribuída ao grego Ésquilo sobre a atualidade: “Na guerra, a primeira vítima é a verdade”. Dino, então, afirmou ter visto a situação “no atabalhoado debate sobre o Poder Judiciário”.

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O ministro ainda citou outras duas discussões em torno do STF. Uma delas sobre decisões monocráticas, classificadas por críticos como ruins para a Corte. Dino, no entanto, afirmou que “tais decisões são essenciais em um sistema de precedentes vinculantes, consoante a Constituição e o Código de Processo Civil (CPC). Se todas as questões com jurisprudência definida tiverem que ir aos Colegiados, o número de julgamentos vai desabar e a morosidade vai aumentar. Isso seria bom para os criminosos, devedores contumazes e similares”, afirmou o ministro. O Outro assunto também debatido por Dino foi sobre a jurisdição penal do Supremo. “Se tira de lá, tem que colocar em algum lugar. Hoje, são 23.000 processos no STF, enquanto que outros tribunais tem centenas de milhares. Assim, só é possível mudar a competência constitucional do STF com reformas coerentes e planejadas”, afirmou.

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O presidente do STF, Edson Fachin, defendeu nesta sexta-feira o fim do inquérito das fake news e a adoção de um Código de Ética para os integrantes da Corte. A fala foi feita durante evento no Palácio do Planalto, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Os acontecimentos recentes demonstram o acerto e a urgência de três metas de nossa gestão: a adoção de um Código de Ética, o fim do inquérito das fake news e a modernização do sistema de Justiça”, declarou Fachin.

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