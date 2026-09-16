A indignação no STF sobre a falta de ‘ética de máfia’ na Corte no escândalo do Master

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Durante sessão no STF, Gilmar Mendes criticou duramente o vazamento de conversas de Daniel Vorcaro que citam pagamentos ilegais a familiares de ministros, incluindo o filho de Nunes Marques. O ministro demonstrou mais indignação com o “vexame” da exposição do que com o teor das denúncias, levantando questionamentos sobre a prioridade da corte.

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Durante a sessão desta terça-feira, no STF, o ministro Gilmar Mendes criticou os vazamentos das conversas de Daniel Vorcaro sobre potenciais crimes e pagamentos ilegais feitos a ministros e familiares de ministros do Supremo.

Gilmar se referia a mensagens que citam o filho do ministro Nunes Marques, o advogado Kevin Marques, como beneficiário de pagamentos mensais de 500. 000 reais de Vorcaro.

“Mesmo o colega que esteja eventualmente envolvido, que teve um filho, não pode estar submetido a esse tipo de vexame. É uma atitude covarde, vil. Já disse isso em outro momento. Até a máfia tem ética. É preciso ter decência. Não se comporta dessa forma”, disse Gilmar Mendes.

O raio-x dos ministros do STF

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A fala reforçou a impressão de quem assistia ao julgamento de que os ministros estavam mais indignados com o vazamento das mensagens — o “vexame” do vazamento, aliás — do que com o teor potencialmente ilegal das provas até então mantidas em sigilo — este sim um verdadeiro vexame.

A fala do decano do STF ganhou especial significado diante da constatação de que o STF abafou o relatório da Polícia Federal sobre indícios de pagamentos milionários ao ministro Dias Toffoli num paraíso fiscal. Naquele caso, a suposta “ética de máfia” não foi ferida e o Supremo acabou passando pela crise sem que o país soubesse dos graves indícios encontrados pela PF.