A ‘indignação’ de advogado investigado por suspensão de registro na OAB

O advogado Nelson Wilians declarou ter recebido com “indignação” a decisão da OAB de suspender seu registro profissional.

Wilians disse ter respeito pela entidade e por seu “dever de apurar eventuais infrações”, mas defendeu que a “análise dos fatos preserve as garantias do devido processo legal e não antecipe juízos de culpabilidade”.

O advogado é investigado em diversas frentes e foi alvo, no último ano, de três operações policiais: pela suspeita de participação em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo bets, pelos descontos indevidos do INSS e por um esquema de sonegação do ICMS.

Em agosto, após ser alvo da terceira operação, ele se afastou de seu escritório.

Continua após a publicidade

“Reafirmo meu compromisso com o esclarecimento dos fatos e com a demonstração da regularidade da minha atuação profissional. A decisão será contestada pelas vias cabíveis, com a adoção das medidas necessárias à defesa dos meus direitos”, declarou Wilians.