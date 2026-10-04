A incrível coleção de vinhos que Vorcaro mantinha à disposição de poderosos em Brasília

Poucos dias antes de ser preso pela Polícia Federal, em novembro do ano passado, o banqueiro Daniel Vorcaro mandou enviar para a mansão dele em Brasília um carregamento de 554 garrafas de vinhos e champanhes que estavam em São Paulo.

A lista dos rótulos é de fazer inveja a qualquer bilionário: Château Petrus, Lafite Rothschild, Sassicaia, Opus One, além de brunellos e barolos…

Vorcaro usava sua potente adega para conquistar poderosos que gostam de um bom tinto ou um branco refrescante. Usou essa estratégia com ministros do STF, senadores, deputados e, claro, com grupos de investidores que ele levava para as famosas festas com garotas de programa do mundo todo.

Veja a relação encontrada pela PF no celular do banqueiro com rótulos de vinícolas aclamadas na França, Itália, Espanha, Portugal, Estados Unidos e Austrália.

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