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Brasil

A incrível coleção de vinhos que Vorcaro mantinha à disposição de poderosos em Brasília

Garrafas foram enviadas para a Capital Federal dias antes de o banqueiro ser preso

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 10h01
FRANCE - OCTOBER 05: Chateau Petrus fine wine vintage 2000, 2003, 2004, 2006, 2007 Grand Vin on sale in St Emilion, Bordeaux, France (Photo by Tim Graham/Getty Images)
O Chatêau Petrus: ícone de Bordeaux (Tim Graham/Getty Images)
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A incrível coleção de vinhos que Vorcaro mantinha à disposição de poderosos em Brasília Priorize VEJA no Google

Poucos dias antes de ser preso pela Polícia Federal, em novembro do ano passado, o banqueiro Daniel Vorcaro mandou enviar para a mansão dele em Brasília um carregamento de 554 garrafas de vinhos e champanhes que estavam em São Paulo.

A lista dos rótulos é de fazer inveja a qualquer bilionário: Château Petrus, Lafite Rothschild, Sassicaia, Opus One, além de brunellos e barolos…

Vorcaro usava sua potente adega para conquistar poderosos que gostam de um bom tinto ou um branco refrescante. Usou essa estratégia com ministros do STF, senadores, deputados e, claro, com grupos de investidores que ele levava para as famosas festas com garotas de programa do mundo todo.

Veja a relação encontrada pela PF no celular do banqueiro com rótulos de vinícolas aclamadas na França, Itália, Espanha, Portugal, Estados Unidos e Austrália.

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Tabela de vinhos com quatro colunas: Região, Rótulo, Tipo e Quantidade. Detalha vinhos de Bordeaux, Borgonha, Itália, Portugal, Estados Unidos, Espanha, Vale do Rhône, Champagne e Austrália, com tipos tinto, branco e espumante, e suas respectivas quantidades, totalizando 554 unidades
(./Divulgação)
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