A hora e a vez do empreendedorismo brasileiro

“Ser dono do próprio negócio” ocupa a terceira posição na lista dos principais desejos dos brasileiros, atrás, apenas, de “viajar pelo Brasil” e “comprar a casa própria”.

Essa é uma das revelações da nova edição da pesquisa Monitor Global de Empreendedorismo (Global Entrepreneurship Monitor – GEM) 2023, realizada pelo Sebrae em parceria com a Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe).

Ainda segundo o estudo, o percentual de empreendedores iniciais que obtiveram CNPJ no Brasil saltou de 21,8% em 2019 para 42,2% em 2023.

No ano passado, o país somou 42 milhões de pessoas que, seja por necessidade ou por oportunidade, decidiram empreender. Grande parte delas têm encontrado na Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores, o suporte necessário para ampliar sua presença no ambiente online e escalar suas vendas.

Estímulo ao empreendedorismo brasileiro

O resultado deste apoio tem sido bastante expressivo: uma pesquisa realizada pela Shopee junto aos seus vendedores brasileiros entre abril e junho de 2024 mostrou que 80% deles tiveram uma grande conquista após começar a vender por meio do marketplace, como a possibilidade de comprar ou reformar um imóvel, ou investir em educação. Para cerca de 30% dos entrevistados, a plataforma representa a principal fonte de renda, enquanto para 35% vem dela a maior fatia do faturamento.

O estudo, que foi idealizado com apoio da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), também reforçou a importância da empresa como porta de entrada para a digitalização e crescimento dos empreendedores nacionais. Ele apontou, por exemplo, que 1 em cada 3 vendedores encontrou no marketplace a primeira oportunidade para iniciar suas vendas online e 40% deles expandiram a sua operação após começar a vender via plataforma.

“Temos como missão melhorar a vida das pessoas por meio de tecnologia. E, desde que abrimos para empreendedores locais, em 2020, atraímos vendedores de todas as regiões do Brasil pelos benefícios oferecidos. São pequenos e médios lojistas que encontraram na digitalização uma oportunidade de iniciar o seu próprio negócio, outras de aumentar os resultados de suas lojas, ou ainda aqueles que sentiram a necessidade de se reinventar”, comenta Felipe Lima, head de Desenvolvimento de Negócios na Shopee.

Um bom exemplo do impacto transformador provocado pela companhia é a trajetória de Ruan Matheus, que confeccionava calças jeans em sua fábrica de Pernambuco e as vendia nas quatro lojas físicas espalhadas no Maranhão e em Goiás. Porém, com o início da pandemia de Covid-19, em 2020, ele precisou se reinventar. Decidido a se arriscar mais para fazer sua marca deslanchar, o empreendedor levou o negócio para o comércio online por meio da loja Urban Zone Jeans, na Shopee. Antes, porém, estudou bastante para entender mais sobre marketing, logística e operação. Ao perceber o sucesso que estava fazendo, decidiu crescer mais: fechou todos os seus pontos físicos e passou a operar apenas de forma virtual, garantindo hoje um faturamento de cerca de R0 mil por mês, além de empregar 160 pessoas de forma direta e indireta.

“Desde que migrei para o online, por meio da Shopee, meu negócio prosperou muito. Nossa produção sempre foi própria e é muito gratificante ver que pessoas de todo o Brasil compram nossas peças. Saí de Imperatriz, interior do Maranhão, e agora moro em São Paulo, mas meus produtos chegam em todas as cidades de todos os estados brasileiros”, conta Ruan Matheus.

Forte atuação no Brasil

De fato, as pesquisas mostram que a Shoppe tem trazido muitos empreendedores brasileiros para o online, ajudando-os a expandirem suas vendas. Hoje, o marketplace conta com mais de 3 milhões de vendedores locais registrados. Atualmente, 90% dos pedidos são de lojistas brasileiros e 9 em cada 10 vendas são realizadas por uma loja com CNPJ.

Lima explica que a companhia está comprometida em apoiar micro, pequenos e médios empreendedores na digitalização e crescimento dos negócios, além de escalar grandes marcas. “Estamos atentos para compreender as necessidades das comunidades locais e tornar as compras e vendas acessíveis a todos. Queremos desenvolver ainda mais esse ecossistema de e-commerce no país”, ele conta.

Para alcançar esse objetivo, a Shopee procura melhorar ao máximo a plataforma, tornando-a cada vez mais intuitiva e simples de operar. “Facilitamos o cadastro dos vendedores, orientamos a operação da loja e seguimos sempre muito próximo para ajudá-los a potencializar suas vendas. Nosso sucesso está atrelado ao sucesso deles”.

O apoio ao empreendedorismo se dá, inclusive, por meio dos treinamentos oferecidos no Centro de Educação do vendedor Shopee, um ambiente de aprendizagem virtual que disponibiliza webinars e cursos de profissionalização com vários módulos, como vendas com dados analíticos, expansão dos negócios, noções básicas para envio de pedidos e marketing, entre outros temas. “São conteúdos de todos os tipos, que não só ajudam a melhorar a atuação dentro da plataforma, mas, também, capacitam o empreendedor para ele vender e ter mais sucesso”, explica Lima, ressaltando que até o momento mais de 500 mil empreendedores já foram capacitados.

“Realizamos, ainda, eventos presenciais por todo o país. Um bom exemplo é o Shopee na Estrada, através do qual nos aproximamos dos nossos vendedores, ensinamos como utilizar a plataforma da melhor forma possível e, dessa maneira, impulsionamos cada vez mais o empreendedorismo digital”.

Mas, além de promover a capacitação, a Shopee disponibiliza recursos para potencializar as vendas. Entre eles está a Central de Marketing, que permite o desenvolvimento de campanhas como “Leve mais por menos”, a criação de combos ou ofertas relâmpago e outras promoções que aumentam a exposição e atraem mais compradores. “Outra ferramenta é a transmissão por chat, através da qual o lojista consegue se conectar diretamente a todos os compradores que seguem a sua loja. Dentro da central o vendedor pode, também, fazer lives – uma estratégia que cresceu muito na plataforma nos últimos meses e ainda fortalece a conexão com o consumidor”, ressalta Lima.

Incentivo à economia local

O impacto da Shopee vai além das vendas, e se estende, também, à cadeia produtiva nacional. De acordo com a pesquisa realizada pela companhia, mais de 80% dos entrevistados vendem produtos produzidos no Brasil. “Somos uma plataforma de brasileiros para brasileiros. Nosso foco é apoiar a economia no país e oferecer recursos para que os empreendedores possam crescer e prosperar online, alcançando resultados positivos não apenas para seus negócios, mas também para suas comunidades”, explica Lima, acrescentando que o marketplace tem papel importante, ainda, na geração de empregos. “Hoje temos no país mais de 15 mil colaboradores, e seguimos expandindo muito a nossa malha logística. Atualmente contamos com 11 centros de distribuição no modelo crossdocking, além de algumas centenas de hubs logísticos. Com isso, oferecemos empregos e oportunidades em todo o Brasil”, conclui o executivo.