A homenagem de Gilberto Gil a FHC após ex-presidente ser exposto por influenciador

Gilberto Gil publicou uma mensagem de solidariedade ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 95 anos, após a divulgação de imagens em que ele aparece em situação de vulnerabilidade dentro de seu apartamento, em São Paulo. Diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado, o político foi filmado pelo influenciador Wesley Oliveira, que publicou um vídeo mostrando ambientes da casa e o próprio ex-presidente.

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Na publicação feita no Instagram, na quarta-feira, 11, Gil resgatou um registro de uma conversa entre os dois sobre música e filosofia. Na ocasião, eles discutiam a canção Tempo Rei, composta pelo baiano. Na legenda, o cantor deixou uma mensagem de carinho e fez um apelo ao respeito. “Com todo carinho por Fernando Henrique Cardoso, e com o desejo de que a gente siga refletindo sobre o tempo e respeitando o tempo de cada um”, escreveu.

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A manifestação ocorre em meio à repercussão negativa da gravação. O influenciador entrou no apartamento de FHC durante uma visita acompanhado do marido, que é amigo da família. Ele alegou ter recebido autorização da esposa do ex-presidente, Patrícia Kundrat, para fazer as imagens. Ela, no entanto, negou ter conhecimento da filmagem e registrou um boletim de ocorrência após o episódio.

O caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo como difamação. Nesta quarta-feira, 11, Wesley e o marido prestaram depoimento na delegacia. Após a repercussão, o influenciador voltou as redes sociais e pediu desculpas à família.

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