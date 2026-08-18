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A guinada do STF sobre a Lei da Reurb e o alerta de insegurança jurídica nas cidades

Com três votos pela inconstitucionalidade parcial de pontos-chave da lei, especialista alerta para impacto direto sobre titulações de famílias de baixa renda

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 16h30
STF
Fachada do edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (Divulgação/Divulgação)
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A Suprema Corte retomou o julgamento de quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade, as chamadas ADIs, que questionam a validade da Lei da Reurb (nº 13.465/2017). A normativa trata da regularização fundiária rural e urbana, da liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e da regulamentação fundiária no âmbito da Amazônia Legal.

O STF retomou a apreciação da matéria na semana passada e, até o momento, o placar registra três votos pela inconstitucionalidade parcial da lei. O ministro Flávio Dino abriu a divergência para declarar incompatíveis com a Constituição dispositivos específicos. Entre eles, a dispensa de habite-se na Regularização Fundiária de Interesse Social e o instituto da Legitimação Fundiária — mecanismo que permite a aquisição do direito de propriedade por quem ocupa áreas informais consolidadas há décadas.

A ministra Cármen Lúcia acompanhou o voto divergente, e o relator do caso, ministro Dias Toffoli, reajustou seu posicionamento inicial (que reconhecia a constitucionalidade integral da lei) para aderir à tese de Dino.

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O Radar consultou o advogado Renato Guilherme Góes para entender a retomada do julgamento e a inclinação recente  da Suprema Corte. Especialista no tema, ele defende a manutenção e a máxima aplicação da lei como ferramenta essencial para garantir o direito à moradia e a função social da propriedade para a população de baixa renda.

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Góes avalia que anular registros já realizados traria enorme prejuízo econômico e social, além de comprometer negócios como compras, vendas e financiamentos imobiliários.

“A título de exemplo, somente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, até 14/8/2026, já foram regularizadas 706.160 unidades, das quais 88% decorrentes de Reurb-S. Atualmente, há nos cartórios milhares de títulos em fase de registro, e milhões de famílias aguardando a titulação de seu imóvel”, pontua.

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Na avaliação do jurista, o STF deve buscar uma solução de equilíbrio: criar limites contra a especulação imobiliária e a apropriação indevida de terras públicas, mas preservar a Legitimação Fundiária para garantir a propriedade formal às famílias que vivem na informalidade.

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