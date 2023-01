A fuga cinematográfica de presídio feita por traficantes do Rio

Na madrugada do domingo, 29, sob a forte chuva que prejudicou o funcionamento das câmeras de vigilância, segundo plantonistas da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP), três criminosos serraram as grades da sela onde ficavam. Depois de saírem do loca, eles percorreram dezenas de metros para alcançar os fundos do presidio, onde fica um lixão, atiraram uma corda – feita de lençóis e pedaços de madeira – e escalaram para sair, enfim, em liberdade.

Essa fuga para lá de cinematográfica ocorreu no Complexo de Gericinó, em Bangu, presídio em que ficam os presos de alta periculosidade do estado do Rio de Janeiro. Maria Rosa Lo Duca, secretária da SEAP afirmou à imprensa que apenas soube da fuga na manhã do domingo, por meio de rádio.

Os condenados conseguiram despistar os sete inspetores da Polícia Penal (PP) que estavam de plantão, por volta das três horas da manhã, para nunca mais serem vistos desde então.

Ainda na tarde do domingo, policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar e agentes da PP realizaram uma operação na Vila Vintém, a fim de checar possíveis esconderijos dos bandidos. Eles não tiveram sucesso.

Após a fuga, foram transferidos 15 detentos para o presídio Bangu 1.

Continua após a publicidade

Perfil dos fugitivos

Jean Carlos do Nascimento dos Santos foi chefe do tráfico do Morro do Dezoito, em Água Santa. Ele invadiu o Fórum de Bangu em 2013 e, três anos depois, ordenou a execução do próprio advogado.

Marcelo de Almeida Farias Sterque saiu da cadeia em 2015 com ajuda de agentes e tentou matar uma mulher. Depois disso, retornou à cadeia.

Lucas Apostólico da Conceição tem oito condenações, entre roubo e associação criminosa.

Nota da SEAP sobre o desaparecimento dos traficantes

“Informamos que, na manhã deste domingo, três custodiados da Penitenciária Lemos Brito, localizada no Complexo de Gericinó, em Bangu, evadiram da unidade prisional. Desde que tomou conhecimento do ocorrido, a Seap está mobilizando as suas forças para apurar as circunstâncias do episódio. A secretária Maria Rosa Lo Duca Nebel, que está na unidade para acompanhar as perícias, já colocou a Divisão de Recaptura (Recap) da Polícia Penal na rua em busca dos foragidos”, divulgou.

Continua após a publicidade