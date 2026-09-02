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A força de Augusto Cury nas redes sociais contra Lula e Flávio: veja o número de seguidores de cada candidato

Escritor aparece em terceiro lugar nas pesquisas e reúne 10,7 milhões de seguidores só no Instagram

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 10h41 | Atualizado em 2 set 2026, 11h31
Três homens em trajes sociais, da esquerda para a direita: um homem de óculos e terno azul-marinho com broche do Brasil, falando; o presidente Lula, de terno azul e gravata estampada, segurando um microfone e gesticulando; e um homem de terno preto e gravata azul, falando em um púlpito com microfones
Augusto Cury, Lula e Flávio Bolsonaro (Montagem/VEJA)
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Augusto Cury ganhou espaço na corrida presidencial de 2026 e passou a aparecer isolado na terceira colocação nas pesquisas de intenção de voto. No levantamento do Real Time Big Data realizado entre 27 e 31 de agosto, o escritor e candidato do Avante alcançou 11%, atrás de Lula, com 38%, e Flávio Bolsonaro, com 30%. O resultado confirmou uma ascensão já mostrada em levantamentos anteriores do Nexus/BTG e AtlasIntel/Bloomberg.

O avanço eleitoral chama atenção também para o tamanho da audiência digital de Cury. No Instagram, sua principal rede social, o escritor reúne 10,7 milhões de seguidores, número próximo dos 11,4 milhões de Flávio Bolsonaro e inferior apenas aos 14,9 milhões de Lula entre os principais candidatos testados pela pesquisa Real Time Big Data.

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Quem tem mais seguidores no Instagram?

O Instagram é a rede em que Cury mais se aproxima dos dois primeiros colocados na pesquisa. Com 10,7 milhões de seguidores, ele está 700 mil atrás de Flávio Bolsonaro, que soma 11,4 milhões, e 4,2 milhões abaixo de Lula, que tem 14,9 milhões.

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A distância em relação aos demais candidatos é maior. Romeu Zema reúne 3,5 milhões de seguidores no Instagram, Renan Santos tem 2,5 milhões e Ronaldo Caiado, 2,2 milhões.

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Quem tem mais seguidores no Facebook?

No Facebook, Cury soma 4,2 milhões de seguidores e aparece em segundo lugar entre os candidatos. Lula lidera com 6,5 milhões, enquanto Flávio Bolsonaro, segundo colocado nas pesquisas, tem 3,8 milhões.

Cury, portanto, supera Flávio em 400 mil seguidores nessa plataforma. Ronaldo Caiado e Romeu Zema aparecem bem atrás, ambos com 1,2 milhão, enquanto Renan Santos reúne 176 mil.

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O desempenho no Facebook faz dessa a única das três redes analisadas em que Cury tem uma audiência maior do que a de Flávio Bolsonaro.

Como é a disputa de seguidores no X?

O cenário muda no X, antigo Twitter. Lula tem ampla vantagem, com 10,6 milhões de seguidores, seguido por Flávio Bolsonaro, com 3,7 milhões.

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Cury aparece bem mais distante dos dois líderes nessa plataforma, com 214,8 mil seguidores. Romeu Zema soma 605,2 mil, Ronaldo Caiado tem 516,2 mil e Renan Santos, 166,5 mil.

Entre as três redes, portanto, o X é aquela em que a presença digital de Cury é menos expressiva na comparação com seus adversários.

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Quantos seguidores os candidatos somam nas três redes?

Somadas as audiências de Instagram, Facebook e X, Lula reúne cerca de 32 milhões de seguidores e lidera também nesse indicador. Flávio Bolsonaro aparece em seguida, com aproximadamente 18,9 milhões.

Cury soma cerca de 15,1 milhões, mantendo a terceira colocação no total das três plataformas. Romeu Zema reúne aproximadamente 5,3 milhões, Ronaldo Caiado, 3,9 milhões, e Renan Santos, 2,8 milhões.

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A soma não representa necessariamente o número de pessoas diferentes alcançadas por cada candidato, já que um mesmo usuário pode seguir o mesmo perfil em mais de uma plataforma.

Como Cury aparece na pesquisa presidencial?

No cenário do Real Time Big Data sem Pablo Marçal, Lula registra 38% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro tem 30% e Cury aparece com 11%. Na sequência estão Renan Santos, com 7%, Ronaldo Caiado, com 4%, e Romeu Zema, com 2%.

No cenário em que Marçal é incluído, Cury permanece na terceira colocação, com 10%, atrás de Lula, com 38%, e Flávio, com 29%. Renan marca 6%, Caiado, 4%, Marçal, 3%, e Zema, 2%.

O Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

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