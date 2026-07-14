A força da mobilização bolsonarista contra Moraes e o STF, após decisão sobre Flávio Bolsonaro
Foram mais de 18 milhões de postagens nas plataformas digitais sobre a canetada que proibiu Jair Bolsonaro de receber visitas do filho
Levantamento da Ativaweb Datalab mostra que a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender as visitas de Flávio Bolsonaro ao pai dele por 90 dias — durante a campanha eleitoral — transformou-se num dos principais fatos políticos no país, a poucos dias das convenções partidárias.
Em 18 horas de discussões provocadas pela canetada do magistrado, as redes sociais — Instagram, TikTok e YouTube — registraram mais de 18 milhões de postagens sobre o tema.
Segundo a análise, 84,7% das manifestações classificadas apresentaram críticas ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes, indicando que a repercussão foi impulsionada mais pela disputa de narrativas do que pela discussão técnica da decisão judicial.
Para a Ativaweb, o episódio reforça que, no ambiente digital, decisões institucionais passam rapidamente a integrar a dinâmica da comunicação política, onde diferentes grupos disputam a interpretação dos fatos em tempo real.
Mais cedo, o Radar mostrou que a decisão de Moraes ajudou Flávio Bolsonaro a sair das cordas na pré-campanha eleitoral. Questionado até por aliados mais próximos, o filho de Jair Bolsonaro passou a mobilizar as redes em uma nova cruzada contra o Supremo e o ministro acusado por ele de perseguição política.
Segundo a Ativaweb, decisões judiciais de alta visibilidade envolvendo o ministro Alexandre de Moraes frequentemente funcionam como importantes gatilhos de mobilização nas redes sociais.
Mais do que encerrar um debate, esses episódios tendem a inaugurar novos ciclos de disputa narrativa, aumentando significativamente a produção e o compartilhamento de conteúdos por comunidades políticas já organizadas. Em outras palavras, sempre que julga algo sobre Bolsonaro, o magistrado renova a fonte de engajamento da direita bolsonarista nas redes.
A análise aponta que, no caso envolvendo Jair e Flávio Bolsonaro, a decisão judicial ampliou a intensidade do debate digital e reforçou a polarização entre apoiadores e críticos do STF.
Para a Ativaweb, esse comportamento evidencia uma característica do “ambiente hiperconectado” em que acontecimentos institucionais podem adquirir grande repercussão política nas plataformas digitais, transformando decisões judiciais em temas centrais da comunicação pública.