Padre Kelmon e as armas de Roberto Jefferson

Atualizado em 23 out 2022, 20h51 - Publicado em 23 out 2022, 19h00

Alçado à fama depois de solicitação do presidente Jair Bolsonaro (PL) para que participasse dos dois últimos debates do primeiro turno, o ex-candidato do PTB Padre Kelmon ganhou novo protagonismo neste domingo, 23. Vice da candidatura impugnada de Roberto Jefferson (PTB) a presidente, ele foi escolhido pelo ex-deputado para negociar com a polícia uma eventual rendição.

Kelmon chegou à casa do aliado, em Levy Gasparian, no interior do estado do Rio de Janeiro, à tarde. Mais cedo, Jefferson atirou granada e disparou tiro contra agentes da PF. Feriu dois policiais federais e se recusou a cumprir mandado de prisão emitido pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes.

O ex-candidato entregou ao menos duas armas aos policiais na tarde deste domingo. Veja o vídeo abaixo:

Na gravação, fica claro que Jefferson não estava, naquele momento, com intenção de se entregar.

Padre Kelmon foi acusado pelos opositores de ser candidatura auxiliar de Bolsonaro à Presidência. Com ele, fez dobradinhas nos dois debates de que participou.