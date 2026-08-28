A fatia do fundo eleitoral já gasta pelo PL, a mais de um mês do primeiro turno
Valdemar afirma "não saber como será o segundo turno" e pede mudanças da lei eleitoral
O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirma já ter destinado aproximadamente R$ 750 milhões do fundo partidário às candidaturas da sigla. O número supera 85% dos R$ 881 milhões aos quais o PL tem acesso nas eleições deste ano.
Valdemar afirma “não saber como será o segundo turno” e pede mudanças na lei eleitoral.
“A lei precisa mudar, precisamos de doações. Os bancos poderiam ajudar a nós e ao PT também. Não sei como será o segundo turno. Mas, acredito que tenhamos mais doações. Resta pouco do montante total destinado ao PL e ainda falta mais de um mês para as eleições”, afirma.
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), por exemplo, recebeu R$ 3,448 milhões do PL para sua campanha ao Senado pelo DF nesta quinta-feira. O valor representa a fatia máxima que uma candidatura ao cargo pelo DF pode embolsar do fundo eleitoral através do PL.