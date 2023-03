A farpa de Eduardo Paes a Michelle Bolsonaro sobre caso das joias

Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio, resolveu usar o episódio das joias enviadas de presente por sauditas a Michelle Bolsonaro para lançar farpas à mulher do ex-presidente, seu opositor político. Na manhã desta terça-feira, 7, o prefeito escreveu que, na gestão de 2014, quando também comandava a cidade, ganhou um relógio da Federação Internacional de Esportes Aquáticos e o devolveu. “Não estou querendo insinuar nada tá, muito menos fazer pré-julgamentos. Só estou mostrando como acho que se deve proceder”, escreveu aos seus seguidores.

No ano de 2014, em viagem feita à China para os Jogos Mundiais da Juventude, o político recebeu presente do secretário-geral da Federação de Esportes Aquáticos. A sacola dada pelo gestor a Paes continha um relógio da marca Omega, em que descobriu “se tratar de uma peça bastante cara”. “Minha função pública não me permite receber presentes valiosos. Junto com essa correspondência encaminho o objeto solicitando que você possa devolvê-lo àquela federação”, redigiu em carta à época.

Ferrenho apoiador de Lula (PT), Eduardo Paes travou uma luta no berço do bolsonarismo para reverter um cenário muito desfavorável ao petista no estado do Rio. Durante a campanha, Paes criticou a atuação de Jair Bolsonaro (PL) no posto da presidência e cravou antagonismo, caso o então mandatário fosse reeleito.

Quando como prefeito ganhei um relógio da Federação Internacional de Esportes Aquáticos! Não estou querendo insinuar nada tá, muito menos fazer pré-julgamentos. Só estou mostrando como acho que se deve proceder. 💍 💎 🕰️ pic.twitter.com/d1v7ILl1DQ — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 7, 2023