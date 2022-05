A Família Bolsonaro está unida no ataque a declarações de Lula

As declarações polêmicas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viraram alvo de um ataque coordenado do presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), com grande repercussão nas redes sociais. No sábado, durante evento para receber apoio formal do Psol, Lula prometeu que, se eleito, pretende fechar os clubes de tiro criados durante o governo Bolsonaro e que abriria clubes de livros.

Caros Bolsonaro foi um dos maiores críticos do anúncio feito por Lula: “Gostaria de ver os que se dizem isentos, pro armamento legal, muitos escritores de livros, instrutores e que ganham a vida honestamente com isso finalmente se posicionarem”, escreveu Carlos. “Nada disso se trata de Bolsonaro. Sem ser ofensivo: há tempo para todos ganharmos corpo e vencermos!”. O vereador também bateu forte em Lula após o ex-presidente dizer que Bolsonaro não gosta de gente, mas de policial. Carlos também criticou Lula por defender o perdão para ‘meninos’ de 17 a 20 anos que estão presos. “O ex-presidiário não para…”, escreveu Carlos.

O presidente Jair Bolsonaro foi às redes para criticar Lula. “Enquanto uns acham que policial não é gente e que tem que soltar jovens ladrões, traficantes e latrocidas, nós sempre defendemos o cidadão de bem. Boa noite a todos!”, escreveu Bolsonaro. No vídeo divulgado na internet, o presidente reproduziu matéria de VEJA, mostrando redução histórica de invasões de fazendas.

Flávio Bolsonaro postou mensagens nas redes sociais criticando o que ele considerou ‘deboche’ de Lula com a religião e também mensagem criticando Lula por defender o fechamento dos clubes de tiro. O senador criticou Lula também por dizer que Bolsonaro não gostar de gente, mas de policiais.

Eduardo Bolsonaro também tem concentrado ataques em Lula. Em uma de suas últimas mensagens, ele criticou a aliança do ex-presidente da República com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB). “A esquerda sempre vive fingindo, mas no final sempre acaba unindo o lixo e o esgoto contra Bolsonaro”, criticou o deputado.

Lula deu outras declarações que também foram alvo das críticas do clã Bolsonaro. Uma das declarações do ex-presidente que mais foram criticadas pela família Bolsonaro e por eleitores do clã foi quando Lula saiu em defesa do aborto. Outra declaração que resultou em muitas críticas da família Bolsonaro e seus filhos foi quando Lula defendeu limites para o consumo da classe média.

