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Brasil

A fala de Allan dos Santos sobre Lula que Nunes Marques mandou remover

Presidente do TSE mandou derrubar publicações em redes sociais que reproduziam declaração de blogueiro sobre presidente

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 07h30 | Atualizado em 24 jun 2026, 10h54
O presidente do TSE, Nunes Marques
O presidente do TSE, Nunes Marques (Luiz Roberto/TSE)
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A fala de Allan dos Santos sobre Lula que Nunes Marques mandou remover Priorize VEJA no Google

O presidente do TSE, Nunes Marques, determinou  a remoção de três publicações em redes sociais que reproduziam uma fala do blogueiro Allan dos Santos sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O ministro considerou que houve “divulgação de fato inverídico consistente na ligação do pré-candidato à prática de crimes de homicídio e de associação ao narcotráfico e ao terrorismo”.

A decisão atendeu a um pedido da federação que reúne PT, PCdoB e PV e estabeleceu a remoção de um vídeo de Allan publicado pela também blogueira Marina Di Moraes no Instagram, Facebook e X.

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Na gravação, o blogueiro chamou Lula de “assassino” e afirma que o presidente “manda em grupo terrorista em território nacional”, entre outras declarações sem provas.

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Nunes Marques afirmou que a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas que “não constitui salvaguarda para o seu desvirtuamento e prática de atos ilícitos”.

“No âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, assentou-se a irregularidade da propaganda eleitoral que utilize expressões ofensivas para caluniar, difamar ou injuriar pré-candidato ou candidato, excedendo-se da mera crítica política e afetando a presunção constitucional de inocência”, destacou.

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