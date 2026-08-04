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Brasil

A explicação do assessor de Lula para o dinheiro recebido de amiga de Lulinha

Roberta Luchsinger é investigada por atuar, em parceria com Lulinha, como espécie de lobista do empresário Antônio Carlos Camilo, o 'Careca do INSS',

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 00h42 | Atualizado em 4 ago 2026, 08h37
A MURALHA - Marco Aurélio Ribeiro: “Meu papel é ser zeloso com as pessoas”
Auxiliar de Lula admite ter recebido dinheiro de lobista investigada pela PF, mas diz que não há ilegalidade no "empréstimo" (Renan Fernandes; @WillianSouzaRosa/Facebook)
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A explicação do assessor de Lula para o dinheiro recebido de amiga de Lulinha Priorizar nos meus resultados Google

Ex-chefe de gabinete do presidente Lula durante quase todo o atual mandato, o atual assessor do petista na campanha, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, admitiu em nota, nesta segunda-feira que recebeu dinheiro de Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha e investigada pela Polícia Federal por ser supostamente lobista do empresário Antônio Carlos Camilo, o Careca do INSS.

Numa nota curta, ele reagiu ao fato revelado pelo repórter Nino Guimarães no site Poder360:

“Recebi com surpresa a matéria que trata um empréstimo pessoal contraído e já quitado como algo ilegal. Nunca tive nenhuma relação que caracterize qualquer ilegalidade no exercício de minha função”, disse Marcola, sem revelar o valor do empréstimo nem documentos que comprovem sua versão.

As relações de Roberta Luchsinger e de Lulinha com diferentes empresários e negócios nos bastidores do governo Lula estão na mira de um lote de inquéritos abertos pela Polícia Federal nos últimos dias.

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