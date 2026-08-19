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A expectativa do PL em eleger uma bancada recorde de deputados no Nordeste

Ceará é o estado da região onde a legenda espera ver o maior número de deputados federais eleitos

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 09h30 | Atualizado em 19 ago 2026, 09h35
Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar durante o anúncio da chapa na sede do PL, em Brasília
Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar durante o anúncio da chapa na sede do PL, em Brasília (PL/Divulgação)
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A expectativa do PL em eleger uma bancada recorde de deputados no Nordeste Priorizar nos meus resultados Google

O PL, partido da família Bolsonaro, espera eleger 26 deputados federais na região Nordeste, nas eleições deste ano. O número representaria um recorde para o partido e corresponde a 21% dos 122 nomes que a legenda espera colocar na Câmara, na próxima legislatura.

Curiosamente, é no Ceará, estado que foi o epicentro da crise entre Michelle e Flávio Bolsonaro, que o PL espera eleger mais parlamentares na região: de acordo com as projeções do partido, às quais o RADAR teve acesso, a expectativa é eleger seis deputados federais. No Ceará, o PL apoia a candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao governo..

A eleição de 126 deputados federais representaria um recorde histórico e superaria o MDB, que em 1998 elegeu 107 parlamentares.

Minas Gerais é onde a sigla pretende eleger o maior número: seriam 18 deputados, de acordo com a projeção. São Paulo aparece na sequência, com 17, seguido do Rio de Janeiro, com 14.

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