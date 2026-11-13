🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Brasil

A exorbitante alta nas tarifas de hotéis de Brasília para a festa da posse de Lula

Levantamento do Ministério Público apontou valores 600% maiores que os cobrados na semana seguinte; inquérito é aberto para apurar o caso

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 14h02
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passa a tropa em revista no dia da sua posse, em 1º de janeiro de 2023
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passa a tropa em revista no dia da sua posse, em 1º de janeiro de 2023 (Ricardo Stuckert/PR)
Continua após publicidade
A exorbitante alta nas tarifas de hotéis de Brasília para a festa da posse de Lula Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomará posse para o seu quarto mandato presidencial no sábado, 5 de janeiro do ano que vem. Pela primeira vez, um chefe do Poder Executivo federal assumirá quatro dias depois do habitual 1º de janeiro em razão de uma mudança constitucional realizada pelo Congresso Nacional por meio de uma PEC em 2021. O que não muda é a tradicional presença de apoiadores que lotam a Esplanada dos Ministérios para acompanhar a festividade.

Para garantir presença, apoiadores já começam a reservar hotéis em Brasília para permanecer na capital federal na primeira semana do ano. E os preços, segundo análise preliminar do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) estão altos e chegam a registrar 600% de aumento. Elaborado pelo Centro de Inteligência do MPDFT, a pedido da Procuradoria-Geral de Justiça, o relatório foi encaminhado à Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon) para subsidiar a apuração de eventual prática abusiva contra os consumidores. Segundo o MP, a pesquisa, realizada nos dias 9 e 10 de novembro, comparou os valores anunciados para hospedagens no período de 4 a 6 de janeiro de 2027 com os preços praticados entre 11 e 13 de janeiro do mesmo ano, informou o órgão por meio de nota. 

O relatório apresentou tarifas de 3.113,62 reais para o período da posse, enquanto o preço anunciado para a semana seguinte era de 437,99 reais. Em outro hotel, uma diária anunciada por 9.213,30 reais para o período de 4 a 6 de janeiro custava 3.793,30 reais na semana seguinte. “Em um dos anúncios, o valor total da hospedagem para o período pesquisado chegava a 22.780 reais”, informou a Promotoria do DF. 

Siga
Continua após a publicidade

Ainda segundo o MP, o relatório ressalta que os dados representam uma amostra do mercado de hospedagem do Distrito Federal e não abrangem todos os estabelecimentos. Alguns hotéis já estavam com as reservas esgotadas para o período pesquisado, o que impossibilitou a consulta aos valores das diárias.

Continua após a publicidade

“Ao todo, foram analisados anúncios de diferentes modalidades de hospedagem, incluindo hotéis, flats e apartamentos particulares. Os preços foram coletados em plataformas de reservas e nos próprios canais de comercialização dos estabelecimentos. Para garantir a comparabilidade dos dados, foram consideradas reservas para dois adultos e, nos casos em que havia informações equivalentes, a mesma categoria de acomodação. A Prodecon instaurou procedimento para analisar o caso”, concluiu o MP. 

Publicidade
TAGS:
Brasília
Distrito Federal
Maquiavel
posse presidencial
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).