A exorbitante alta nas tarifas de hotéis de Brasília para a festa da posse de Lula

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Luiz Inácio Lula da Silva tomará posse para seu quarto mandato presidencial em 5 de janeiro de 2027, uma data inédita. A antecipação da busca por hospedagens em Brasília para o evento já causou um aumento de até 600% nos preços dos hotéis. O Ministério Público do DF investiga as práticas abusivas, com diárias saltando de centenas para milhares de reais.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomará posse para o seu quarto mandato presidencial no sábado, 5 de janeiro do ano que vem. Pela primeira vez, um chefe do Poder Executivo federal assumirá quatro dias depois do habitual 1º de janeiro em razão de uma mudança constitucional realizada pelo Congresso Nacional por meio de uma PEC em 2021. O que não muda é a tradicional presença de apoiadores que lotam a Esplanada dos Ministérios para acompanhar a festividade.

Para garantir presença, apoiadores já começam a reservar hotéis em Brasília para permanecer na capital federal na primeira semana do ano. E os preços, segundo análise preliminar do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) estão altos e chegam a registrar 600% de aumento. Elaborado pelo Centro de Inteligência do MPDFT, a pedido da Procuradoria-Geral de Justiça, o relatório foi encaminhado à Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon) para subsidiar a apuração de eventual prática abusiva contra os consumidores. Segundo o MP, a pesquisa, realizada nos dias 9 e 10 de novembro, comparou os valores anunciados para hospedagens no período de 4 a 6 de janeiro de 2027 com os preços praticados entre 11 e 13 de janeiro do mesmo ano, informou o órgão por meio de nota.

O relatório apresentou tarifas de 3.113,62 reais para o período da posse, enquanto o preço anunciado para a semana seguinte era de 437,99 reais. Em outro hotel, uma diária anunciada por 9.213,30 reais para o período de 4 a 6 de janeiro custava 3.793,30 reais na semana seguinte. “Em um dos anúncios, o valor total da hospedagem para o período pesquisado chegava a 22.780 reais”, informou a Promotoria do DF.

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Ainda segundo o MP, o relatório ressalta que os dados representam uma amostra do mercado de hospedagem do Distrito Federal e não abrangem todos os estabelecimentos. Alguns hotéis já estavam com as reservas esgotadas para o período pesquisado, o que impossibilitou a consulta aos valores das diárias.

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“Ao todo, foram analisados anúncios de diferentes modalidades de hospedagem, incluindo hotéis, flats e apartamentos particulares. Os preços foram coletados em plataformas de reservas e nos próprios canais de comercialização dos estabelecimentos. Para garantir a comparabilidade dos dados, foram consideradas reservas para dois adultos e, nos casos em que havia informações equivalentes, a mesma categoria de acomodação. A Prodecon instaurou procedimento para analisar o caso”, concluiu o MP.