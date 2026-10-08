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Brasil

A exigência da Liga das Escolas de Samba que pode mexer com os direitos do consumidores no RJ

Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj vai encaminhar ofício à direção da Liesa e Ticketmaster pedindo alternativa

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 18h30 | Atualizado em 8 out 2026, 18h47
Vista da Marquês de Sapucaí, no centro do Rio de Janeiro, durante a apuração das notas do desfile das escolas de samba do Grupo Especial do carnaval carioca de 2017 - 01/03/2017
Vista da Marquês de Sapucaí, no centro do Rio de Janeiro, durante a apuração das notas do desfile das escolas de samba do Grupo Especial do carnaval carioca de 2017 - 01/03/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)
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A exigência da Liga das Escolas de Samba que pode mexer com os direitos do consumidores no RJ Priorize VEJA no Google

Quem comprou uma frisa para o Carnaval de 2027 terá de reunir os seis integrantes do grupo para retirar as pulseiras de acesso à Marquês de Sapucaí. A exigência que não constava do comunicado de venda divulgado pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) em 9 de setembro.

A regra apresentada pela Ticketmaster impede a retirada parcial ou por terceiros e pode complicar os planos de compradores que chegam ao Rio em datas e horários diferentes. Grupos de foliões que têm passagens aéreas e hospedagens em horários diversos já se movimentam judicialmente.

Ao anunciar a comercialização, a Liga detalhou a capacidade das frisas, os preços, o limite de compra por CPF e o pagamento exclusivamente por Pix, mas não mencionou a obrigação de comparecimento simultâneo dos seis participantes.

Pela orientação atualmente divulgada, a ausência de um integrante impede que os demais retirem suas pulseiras, mesmo com o espaço integralmente pago.

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De olho nisso, o deputado estadual Dionísio Lins (PP), vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), vai encaminhar ofício à direção da entidade e à empresa Ticketmaster, responsável pela venda dos ingressos, cobrando explicações sobre o motivo da nova determinação.

O parlamentar afirma que a mudança de regra após a efetivação da compra fere o Código de Defesa do Consumidor e pedirá uma alternativa que não prejudique o consumidor.

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Questionada, a Liesa informou que “ainda estão em fase de definição os procedimentos para a entrada nas frisas do Sambódromo, no Rio Carnaval 2027. A entidade estuda a melhor maneira de operacionalizar a questão, atendendo o público e combatendo o cambismo ao mesmo tempo. A Liesa reforça, ainda, o compromisso, como acontece todos os anos, de garantir o acesso, recepcionar e acomodar todos os compradores dos ingressos vendidos, seja nas frisas ou em qualquer setor da Sapucaí”.

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