Uma estratégia considerada esdrúxula por integrantes do próprio PL ganhou espaço nas discussões internas da bancada na Câmara como tentativa de conciliar as alas que defendem a composição com Hugo Motta (Republicanos-PB) e os bolsonaristas que cobram candidatura própria à presidência da Casa, liderados por Nikolas Ferreira (MG).

A proposta consiste em integrar oficialmente o bloco de apoio à reeleição de Motta para garantir a participação do PL na distribuição de cargos da Mesa Diretora, mas liberar os deputados para votar em outro candidato na eleição secreta. Na prática, o partido assumiria um compromisso formal com o atual presidente da Câmara sem necessariamente entregar os votos de sua bancada.

A manobra, no entanto, enfrenta descrença até mesmo entre os parlamentares favoráveis à composição com Motta. Nos bastidores, a avaliação é de que dificilmente o partido conseguiria preservar os espaços na Mesa Diretora com esse arranjo. A aposta predominante é de que o PL terminará por lançar candidatura própria.

Continua após a publicidade

O deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) é um dos bolsonaristas que já se apresentaram como candidatos à presidência da Câmara. A candidatura própria é defendida pela ala de Nikolas Ferreira e Gustavo Gayer (GO), enquanto o grupo ligado a Altineu Côrtes (RJ), atual vice-presidente da Casa, trabalha pela manutenção da aliança com Motta.

O impasse envolve a perda de espaços de poder na Câmara. Atualmente, o PL comanda comissões temáticas de prestígio e ocupa a primeira vice-presidência da Casa, com Altineu. Fora do bloco de Motta, a projeção discutida internamente é de que a legenda fique restrita a duas suplências na Mesa Diretora, cenário tratado por parlamentares como um rebaixamento expressivo de sua representatividade.

Continua após a publicidade

Os defensores da composição recorrem a um episódio de 2023 para tentar convencer os colegas. Naquele ano, o bolsonarismo decidiu não integrar o bloco que apoiou a reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) à presidência do Senado e acabou sem posições de destaque na estrutura de comando da Casa.

A decisão foi posteriormente criticada por Jair Bolsonaro (PL), que, na sucessão de 2025, fez questão de participar da articulação em torno da candidatura de Davi Alcolumbre (União-AP), justamente para evitar que seus aliados voltassem a ficar fora da distribuição dos principais cargos.

Continua após a publicidade

É esse precedente que a ala favorável a Motta utiliza para alertar sobre os custos de uma candidatura própria.