A estratégia esdrúxula levantada no PL para ‘driblar’ a composição com Motta e manter Nikolas no partido
Manobra permitiria à bancada preservar espaços na Mesa Diretora da Câmara sem abrir mão de candidatura própria, mas enfrenta descrença até entre seus defensores
Uma estratégia considerada esdrúxula por integrantes do próprio PL ganhou espaço nas discussões internas da bancada na Câmara como tentativa de conciliar as alas que defendem a composição com Hugo Motta (Republicanos-PB) e os bolsonaristas que cobram candidatura própria à presidência da Casa, liderados por Nikolas Ferreira (MG).
A proposta consiste em integrar oficialmente o bloco de apoio à reeleição de Motta para garantir a participação do PL na distribuição de cargos da Mesa Diretora, mas liberar os deputados para votar em outro candidato na eleição secreta. Na prática, o partido assumiria um compromisso formal com o atual presidente da Câmara sem necessariamente entregar os votos de sua bancada.
A manobra, no entanto, enfrenta descrença até mesmo entre os parlamentares favoráveis à composição com Motta. Nos bastidores, a avaliação é de que dificilmente o partido conseguiria preservar os espaços na Mesa Diretora com esse arranjo. A aposta predominante é de que o PL terminará por lançar candidatura própria.
O deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) é um dos bolsonaristas que já se apresentaram como candidatos à presidência da Câmara. A candidatura própria é defendida pela ala de Nikolas Ferreira e Gustavo Gayer (GO), enquanto o grupo ligado a Altineu Côrtes (RJ), atual vice-presidente da Casa, trabalha pela manutenção da aliança com Motta.
O impasse envolve a perda de espaços de poder na Câmara. Atualmente, o PL comanda comissões temáticas de prestígio e ocupa a primeira vice-presidência da Casa, com Altineu. Fora do bloco de Motta, a projeção discutida internamente é de que a legenda fique restrita a duas suplências na Mesa Diretora, cenário tratado por parlamentares como um rebaixamento expressivo de sua representatividade.
Os defensores da composição recorrem a um episódio de 2023 para tentar convencer os colegas. Naquele ano, o bolsonarismo decidiu não integrar o bloco que apoiou a reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) à presidência do Senado e acabou sem posições de destaque na estrutura de comando da Casa.
A decisão foi posteriormente criticada por Jair Bolsonaro (PL), que, na sucessão de 2025, fez questão de participar da articulação em torno da candidatura de Davi Alcolumbre (União-AP), justamente para evitar que seus aliados voltassem a ficar fora da distribuição dos principais cargos.
É esse precedente que a ala favorável a Motta utiliza para alertar sobre os custos de uma candidatura própria.