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Brasil

A estratégia do PCC para enviar recados para fora da cadeia, segundo investigação do MP

Mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos no DF, em Goiás, no Maranhão e no Rio de Janeiro

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 18h59
Documento oficial do Governo do Distrito Federal, Polícia Civil, Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECOR), Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), com a inscrição ALVO 16 ao 31 sublinhada
Operação do Gaeco do MP-DF realizou 31 prisões (MPDF/Reprodução)
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Uma investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Distrito Federal (MP-DF), aponta para uma tática de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) para se comunicarem de dentro dos presídios. 

Segundo as investigações do Gaeco, os faccionados do PCC cooptavam e remuneravam visitantes de presos, os chamados “elos de comunicação”, para transportar bilhetes manuscritos entre os integrantes encarcerados e o meio externo. “Esse fluxo era coordenado por um setor da facção dedicado especificamente a essa função, que também organizava atendimentos jurídicos desvirtuados para o repasse de informações”, diz trecho da nota do MP divulgada nesta segunda-feira, 9.

Ao todo, 31 mandados de prisão temporária foram expedidos pela 5ª Vara Criminal de Brasília. Agentes de segurança realizaram ainda, com autorização judicial, 37 mandados de busca e apreensão em endereços no DF, em Goiás, no Maranhão. A operação também ocorreu em cinco presídios do DF e em uma unidade do Rio de Janeiro. “O material apreendido será submetido a perícia. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e esclarecer a atuação do grupo”, disse a Promotoria.

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A operação teve a parceria da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco/PCDF), com 75 policiais, e da Polícia Penal do Distrito Federal, também com 75 policiais. A Polícia Civil de Goiás apoiou o cumprimento de mandados com 8 policiais.

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