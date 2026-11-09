A estratégia do PCC para enviar recados para fora da cadeia, segundo investigação do MP

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O Ministério Público do Distrito Federal (MP-DF) revelou uma sofisticada tática do PCC para se comunicar: cooptar visitantes de presos, chamados “elos de comunicação”, para trocar bilhetes entre o cárcere e o meio externo. A operação resultou em 31 prisões e buscas em várias regiões, incluindo presídios.

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Uma investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Distrito Federal (MP-DF), aponta para uma tática de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) para se comunicarem de dentro dos presídios.

Segundo as investigações do Gaeco, os faccionados do PCC cooptavam e remuneravam visitantes de presos, os chamados “elos de comunicação”, para transportar bilhetes manuscritos entre os integrantes encarcerados e o meio externo. “Esse fluxo era coordenado por um setor da facção dedicado especificamente a essa função, que também organizava atendimentos jurídicos desvirtuados para o repasse de informações”, diz trecho da nota do MP divulgada nesta segunda-feira, 9.

Ao todo, 31 mandados de prisão temporária foram expedidos pela 5ª Vara Criminal de Brasília. Agentes de segurança realizaram ainda, com autorização judicial, 37 mandados de busca e apreensão em endereços no DF, em Goiás, no Maranhão. A operação também ocorreu em cinco presídios do DF e em uma unidade do Rio de Janeiro. “O material apreendido será submetido a perícia. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e esclarecer a atuação do grupo”, disse a Promotoria.

A operação teve a parceria da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco/PCDF), com 75 policiais, e da Polícia Penal do Distrito Federal, também com 75 policiais. A Polícia Civil de Goiás apoiou o cumprimento de mandados com 8 policiais.