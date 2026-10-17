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Brasil

A estratégia de Lula no segundo turno que chamou atenção de jornal britânico

Financial Times destacou mudança na campanha digital do presidente

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 15h17
Lula, de camisa azul, discursa em um microfone, cercado por apoiadores de diversas etnias e idades. Ao fundo, uma faixa azul e branca com PRESIDENTE LULA em vermelho. As pessoas ao redor aplaudem e observam atentas, algumas sorrindo, outras com expressões sérias. Uma mulher usa turbante verde, e um homem veste camisa com o número 13. O ambiente é de comício ou evento político
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao lado de apoiadores  (Lula Marques/Agência Brasil)
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O jornal britânico Financial Times fez uma reportagem analisando a mudança de estratégia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, com destaque para os chamados “vídeos selfie”, que utilizam a câmera frontal do celular.

“Depois de quase meio século na política e enfrentando uma possível derrota em seu ato final, o presidente octogenário do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, descobriu uma nova arma eleitoral: seu celular”, diz o texto logo no início.

O jornal destaca o esforço realizado para remodelar a campanha digital, incluindo o apoio de influencers jovens, e cita a deputada federal eleita por Minas Gerais Ana Elisa, de 21 anos, que foi uma das convocadas pelo comando do PT.

O Financial Times ainda destaca as acusações de Lula de uma suposta interferência da plataforma Meta na eleição, registrando que isso foi negado pela empresa.

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A reportagem ressalta, contudo, que os problemas de Lula não se restringem ao campo digital e que há insatisfação com o custo de vida, dívidas e crime organizado, apesar do baixo desemprego e do crescimento da economia.

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