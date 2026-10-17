A estratégia de Lula no segundo turno que chamou atenção de jornal britânico

O jornal britânico Financial Times fez uma reportagem analisando a mudança de estratégia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, com destaque para os chamados “vídeos selfie”, que utilizam a câmera frontal do celular.

“Depois de quase meio século na política e enfrentando uma possível derrota em seu ato final, o presidente octogenário do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, descobriu uma nova arma eleitoral: seu celular”, diz o texto logo no início.

O jornal destaca o esforço realizado para remodelar a campanha digital, incluindo o apoio de influencers jovens, e cita a deputada federal eleita por Minas Gerais Ana Elisa, de 21 anos, que foi uma das convocadas pelo comando do PT.

O Financial Times ainda destaca as acusações de Lula de uma suposta interferência da plataforma Meta na eleição, registrando que isso foi negado pela empresa.

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A reportagem ressalta, contudo, que os problemas de Lula não se restringem ao campo digital e que há insatisfação com o custo de vida, dívidas e crime organizado, apesar do baixo desemprego e do crescimento da economia.