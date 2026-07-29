A estratégia de Gustavo Gayer para escapar de processos por fala sobre Gleisi

A defesa do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) solicitou que o plenário do STF amplie o alcance da imunidade parlamentar e impeça a punição por qualquer tipo de declaração, mesmo as que não tenham relação com o mandato.

O pedido ocorreu em duas queixas-crimes apresentadas contra Gayer pelos deputados federais Gleisi Hoffmann (PT-PR) e Lindbergh Farias (PT-RJ).

O motivo foram publicações nas quais o deputado chamou Gleisi de “garota de programa” e questionou se Lindbergh, que é seu namorado, deixaria ela ser “oferecida”.

A PGR já defendeu o recebimento das duas queixas e a abertura de uma ação penal, mas ainda não houve julgamento.

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Agora, os advogados de Gayer apresentaram um Incidente de Assunção de Competência (IAC), instrumento que serve para deslocar um processo para o colegiado, quando ele envolve “relevante questão de direito, com grande repercussão social”.

O argumento para a aplicação neste caso é que o STF tem apresentado interpretações divergentes sobre o alcance da imunidade parlamentar.

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A Constituição determina que “os deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”. O STF tem considerado, contudo, que crimes contra a honra não estão protegidos por esse princípio.

A defesa de Gayer quer que o STF suspende todas os processos que envolvem o tema e defina, depois, uma tese para aplicação em todos eles.

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A sugestão da defesa do deputado é que seja proibido condicionar a imunidade à “conexão com o exercício do mandato, pertinência temática, local da manifestação, grau de civilidade do discurso ou qualquer outro critério a ser estabelecido pelo Poder Judiciário”.

Os advogados também querem que a proteção alcance falas “em redes sociais, entrevistas, programas de rádio ou quaisquer outros meios de comunicação” e que parlamentares só possam ser punidos por declarações em processos nos Conselhos de Ética.

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O relator dos dois processo é o ministro Luiz Fux.

O IAC está previsto no Código de Processo Civil, mas é mais comum em instâncias inferiores do Judiciário. A primeira aplicação no STF ocorreu no ano passado.