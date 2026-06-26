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Brasil

A estratégia da defesa de Marco Buzzi, ministro afastado do STJ

Advogados levantaram elementos para tentar apontar contradições nos depoimentos das vítimas e testemunhas

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 07h30 | Atualizado em 26 jun 2026, 08h22
O ministro Marco Buzzi, do STJ
O ministro Marco Buzzi, do STJ  (Luiz Silveira/Agência CNJ/Divulgação)
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A defesa do ministro Marco Buzzi, afastado do STJ por suspeita de assédio sexual, levantou uma série de elementos para tentar apontar contradições nos depoimentos das vítimas e testemunhas.

Foram utilizados registros de catracas, mensagens de WhatsApp e vídeos de sessões, entre outras evidências, que iriam de encontro a versões apresentadas durante a instrução do processo.

Foi colocada em xeque, por exemplo, a folha de ponto da servidora que fez uma das acusações. Uma das testemunhas assinou sua presença em um período que ela não frequentou o tribunal.

Em outra situação, há divergência sobre o local — um corredor — onde teria ocorrido uma das investidas. Também há desacordo sobre a data de outro episódio.

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O processo já entrou na fase final e deve ser julgado no segundo semestre.

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