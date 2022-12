A escolha de Castro para o Ministério Público

No próximo dia 2 de janeiro, o governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, receberá, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, uma lista triplice inédita, com os nomes eleitos pelo Ministério Púbico para o comando do órgão nos próximos dois anos. Pela primeira vez uma mulher liderou a votação, feita por sistema eletrônico e concluida nesta terça-feira (13). Leila Machado Costa obteve 485 votos (46,27%). O atual procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos teve 437 votos (41,69%) e, em terceiro ficou Somaine Cerruti, com 126 votos (12,02%).

O governador, no entanto, tem dito a aliados que não deverá fazer a escolha a partir do resultado da votação. A tendência é que opte por Luciano Mattos, com quem guarda boa relação. Na gestão do atual procurador, que estava licenciado para concorrer, e volta ao cargo hoje, o MP abriu inquérito para investigar a existência de funcionários fantasmas contratados pela fundação Ceperj, ligada ao governo do estado Depois da eleição para governador, ganha por Castro no primeiro turno, o vice-presidente da Fundação, Marcello Coimbra, foi denunciado por corrupção passiva.

Após relatório da Comissão de Auditoria da Casa Civil do governo, seis programas da fundação foram extintos.