A enxurrada de deepfakes de Lula e Flávio Bolsonaro no primeiro turno de campanha
Mais de 900 conteúdos editados por IA viralizam em dois meses, diz relatório da Lupa; presidenciáveis do PT e PL são principais alvos de montagens
Proibidos pela Justiça Eleitoral, os deepfakes de candidatos e autoridades brasileiras inundaram as redes sociais durante o primeiro turno de campanha em 2026. Ao longo de seis semanas, ao menos 860 vídeos e imagens de pessoas reais geradas por inteligência artificial viralizaram na web, sendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) os alvos mais frequentes, segundo relatório publicado pela Agência Lupa nesta quinta-feira, 1º.
Realizado entre os dias 16 de agosto e 28 de setembro, o monitoramento detectou 920 conteúdos virais produzidos ou editados por meio de IA — destes, 554 (60%) configuraram casos de deepfake. Lula foi representado 379 vezes, seguido por Flávio Bolsonaro, alvo de 190 montagens, e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, falsamente ilustrado em 94 imagens e vídeos.
Além de políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal, dezenas de deepfakes mostravam os jornalistas César Tralli e Renata Vasconcellos, da Rede Globo, em situações que nunca ocorreram — em particular, atacando ou elogiando os presidenciáveis durante sabatinas do Jornal Nacional.
Autoridades retratadas em deepfakes durante o 1º turno de campanha*
- Lula: 379
- Flávio Bolsonaro: 190
- Jair Bolsonaro: 94
- Nikolas Ferreira: 37
- Daniel Vorcaro: 35
- Ciro Gomes: 29
- Alexandre de Moraes: 26
- Augusto Cury: 26
- Janja: 25
- Renan Santos: 24
- Donald Trump: 20
- Renata Vasconcellos: 20
- Roberto Cidade: 20
- César Tralli: 18
- Lulinha: 17
- Erika Hilton: 13
- Pablo Marçal: 13
- André Mendonça: 12
- Carlos Bolsonaro: 12
- Michelle Bolsonaro: 9
- Omar Aziz: 9
- Ronaldo Caiado: 8
- Fernando Haddad: 7
- Elmano de Freitas: 6
- Romeu Zema: 6
*A soma supera o total de casos, uma vez que alguns materiais representavam mais de uma pessoa na tabela
Conforme o relatório, cerca de um terço (34%) dos conteúdos de IA que retratavam Lula traziam ataques diretos ao petista e à sua gestão — em algumas montagens, o petista aparece dando entrevistas com um nariz de Pinóquio que crescia durante suas falas, ou sendo removido por garis dentro de uma lata de lixo. Outros 25% foram produzidos em apoio à sua candidatura, promovendo resultados de sua gestão em saúde pública e interagindo com eleitores.
Já em relação aos conteúdos falsos de Flávio Bolsonaro, aproximadamente 40% tinham tom favorável à sua candidatura, mostrando o “Zero Um” pedindo votos ao internauta ou recebendo apoio de eleitores. Cerca de um quarto das montagens foram usadas como ataque eleitoral, ressaltando as relações entre o senador e o banqueiro Daniel Vorcaro ou retratando-o como um fantoche manipulado pelo pai. Uma das imagens forjadas simula os rostos de Flávio e do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) em corpos de mulheres de biquíni, sentados ao lado de Vorcaro durante um churrasco.
As principais redes onde os materiais circularam foram Facebook (559 casos) e Instagram (365 publicações), sendo que boa parte dos conteúdos se disseminaram por mais de uma plataforma.
Redes sociais onde circularam conteúdos gerados por IA — 1º turno
- Facebook: 559
- Instagram: 365
- X (Twitter): 96
- TikTok: 70
- Whatsapp: 3
Em 2026, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibiu o uso de todas as modalidades de deepfake, autorizadas ou não pelas campanhas, para promover ou atacar candidaturas. Foram autorizados conteúdos gerados por IA que não buscam enganar o leitor, como paródias e cenários fictícios, desde que claramente identificados — no entanto, conforme o relatório da Lupa, apenas 60% das imagens e vídeos traziam rótulos informando o uso de ferramentas para sua produção.