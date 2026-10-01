🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Brasil

A enxurrada de deepfakes de Lula e Flávio Bolsonaro no primeiro turno de campanha

Mais de 900 conteúdos editados por IA viralizam em dois meses, diz relatório da Lupa; presidenciáveis do PT e PL são principais alvos de montagens

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 17h28
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
Continua após publicidade
A enxurrada de deepfakes de Lula e Flávio Bolsonaro no primeiro turno de campanha Priorize VEJA no Google

Proibidos pela Justiça Eleitoral, os deepfakes de candidatos e autoridades brasileiras inundaram as redes sociais durante o primeiro turno de campanha em 2026. Ao longo de seis semanas, ao menos 860 vídeos e imagens de pessoas reais geradas por inteligência artificial viralizaram na web, sendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) os alvos mais frequentes, segundo relatório publicado pela Agência Lupa nesta quinta-feira, 1º.

Realizado entre os dias 16 de agosto e 28 de setembro, o monitoramento detectou 920 conteúdos virais produzidos ou editados por meio de IA — destes, 554 (60%) configuraram casos de deepfake. Lula foi representado 379 vezes, seguido por Flávio Bolsonaro, alvo de 190 montagens, e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, falsamente ilustrado em 94 imagens e vídeos.

Além de políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal, dezenas de deepfakes mostravam os jornalistas César Tralli e Renata Vasconcellos, da Rede Globo, em situações que nunca ocorreram — em particular, atacando ou elogiando os presidenciáveis durante sabatinas do Jornal Nacional.

Autoridades retratadas em deepfakes durante o 1º turno de campanha*

Siga
Continua após a publicidade
  • Lula: 379
  • Flávio Bolsonaro: 190
  • Jair Bolsonaro: 94
  • Nikolas Ferreira: 37
  • Daniel Vorcaro: 35
  • Ciro Gomes: 29
  • Alexandre de Moraes: 26
  • Augusto Cury: 26
  • Janja: 25
  • Renan Santos: 24
  • Donald Trump: 20
  • Renata Vasconcellos: 20
  • Roberto Cidade: 20
  • César Tralli: 18
  • Lulinha: 17
  • Erika Hilton: 13
  • Pablo Marçal: 13
  • André Mendonça: 12
  • Carlos Bolsonaro: 12
  • Michelle Bolsonaro: 9
  • Omar Aziz: 9
  • Ronaldo Caiado: 8
  • Fernando Haddad: 7
  • Elmano de Freitas: 6
  • Romeu Zema: 6

*A soma supera o total de casos, uma vez que alguns materiais representavam mais de uma pessoa na tabela

Conforme o relatório, cerca de um terço (34%) dos conteúdos de IA que retratavam Lula traziam ataques diretos ao petista e à sua gestão — em algumas montagens, o petista aparece dando entrevistas com um nariz de Pinóquio que crescia durante suas falas, ou sendo removido por garis dentro de uma lata de lixo. Outros 25% foram produzidos em apoio à sua candidatura, promovendo resultados de sua gestão em saúde pública e interagindo com eleitores.

Continua após a publicidade

Já em relação aos conteúdos falsos de Flávio Bolsonaro, aproximadamente 40% tinham tom favorável à sua candidatura, mostrando o “Zero Um” pedindo votos ao internauta ou recebendo apoio de eleitores. Cerca de um quarto das montagens foram usadas como ataque eleitoral, ressaltando as relações entre o senador e o banqueiro Daniel Vorcaro ou retratando-o como um fantoche manipulado pelo pai. Uma das imagens forjadas simula os rostos de Flávio e do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) em corpos de mulheres de biquíni, sentados ao lado de Vorcaro durante um churrasco.

As principais redes onde os materiais circularam foram Facebook (559 casos) e Instagram (365 publicações), sendo que boa parte dos conteúdos se disseminaram por mais de uma plataforma.

Continua após a publicidade

Redes sociais onde circularam conteúdos gerados por IA — 1º turno

  • Facebook: 559
  • Instagram: 365
  • X (Twitter): 96
  • TikTok: 70
  • Whatsapp: 3

Em 2026, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibiu o uso de todas as modalidades de deepfake, autorizadas ou não pelas campanhas, para promover ou atacar candidaturas. Foram autorizados conteúdos gerados por IA que não buscam enganar o leitor, como paródias e cenários fictícios, desde que claramente identificados — no entanto, conforme o relatório da Lupa, apenas 60% das imagens e vídeos traziam rótulos informando o uso de ferramentas para sua produção.

Publicidade
TAGS:
Deepfake
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Inteligencia Artificial
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).