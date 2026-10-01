A enxurrada de deepfakes de Lula e Flávio Bolsonaro no primeiro turno de campanha

Proibidos pela Justiça Eleitoral, os deepfakes de candidatos e autoridades brasileiras inundaram as redes sociais durante o primeiro turno de campanha em 2026. Ao longo de seis semanas, ao menos 860 vídeos e imagens de pessoas reais geradas por inteligência artificial viralizaram na web, sendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) os alvos mais frequentes, segundo relatório publicado pela Agência Lupa nesta quinta-feira, 1º.

Realizado entre os dias 16 de agosto e 28 de setembro, o monitoramento detectou 920 conteúdos virais produzidos ou editados por meio de IA — destes, 554 (60%) configuraram casos de deepfake. Lula foi representado 379 vezes, seguido por Flávio Bolsonaro, alvo de 190 montagens, e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, falsamente ilustrado em 94 imagens e vídeos.

Além de políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal, dezenas de deepfakes mostravam os jornalistas César Tralli e Renata Vasconcellos, da Rede Globo, em situações que nunca ocorreram — em particular, atacando ou elogiando os presidenciáveis durante sabatinas do Jornal Nacional.

Autoridades retratadas em deepfakes durante o 1º turno de campanha*

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Lula: 379

Flávio Bolsonaro: 190

Jair Bolsonaro: 94

Nikolas Ferreira: 37

Daniel Vorcaro: 35

Ciro Gomes: 29

Alexandre de Moraes: 26

Augusto Cury: 26

Janja: 25

Renan Santos: 24

Donald Trump: 20

Renata Vasconcellos: 20

Roberto Cidade: 20

César Tralli: 18

Lulinha: 17

Erika Hilton: 13

Pablo Marçal: 13

André Mendonça: 12

Carlos Bolsonaro: 12

Michelle Bolsonaro: 9

Omar Aziz: 9

Ronaldo Caiado: 8

Fernando Haddad: 7

Elmano de Freitas: 6

Romeu Zema: 6

*A soma supera o total de casos, uma vez que alguns materiais representavam mais de uma pessoa na tabela

Conforme o relatório, cerca de um terço (34%) dos conteúdos de IA que retratavam Lula traziam ataques diretos ao petista e à sua gestão — em algumas montagens, o petista aparece dando entrevistas com um nariz de Pinóquio que crescia durante suas falas, ou sendo removido por garis dentro de uma lata de lixo. Outros 25% foram produzidos em apoio à sua candidatura, promovendo resultados de sua gestão em saúde pública e interagindo com eleitores.

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Já em relação aos conteúdos falsos de Flávio Bolsonaro, aproximadamente 40% tinham tom favorável à sua candidatura, mostrando o “Zero Um” pedindo votos ao internauta ou recebendo apoio de eleitores. Cerca de um quarto das montagens foram usadas como ataque eleitoral, ressaltando as relações entre o senador e o banqueiro Daniel Vorcaro ou retratando-o como um fantoche manipulado pelo pai. Uma das imagens forjadas simula os rostos de Flávio e do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) em corpos de mulheres de biquíni, sentados ao lado de Vorcaro durante um churrasco.

As principais redes onde os materiais circularam foram Facebook (559 casos) e Instagram (365 publicações), sendo que boa parte dos conteúdos se disseminaram por mais de uma plataforma.

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Redes sociais onde circularam conteúdos gerados por IA — 1º turno

Facebook: 559

Instagram: 365

X (Twitter): 96

TikTok: 70

Whatsapp: 3

Em 2026, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibiu o uso de todas as modalidades de deepfake, autorizadas ou não pelas campanhas, para promover ou atacar candidaturas. Foram autorizados conteúdos gerados por IA que não buscam enganar o leitor, como paródias e cenários fictícios, desde que claramente identificados — no entanto, conforme o relatório da Lupa, apenas 60% das imagens e vídeos traziam rótulos informando o uso de ferramentas para sua produção.