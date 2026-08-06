A engrenagem do tráfico na Lapa: gerente de facção é preso após flagrantes de venda de drogas nas ruas

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira, 6, Luiz Alberto Araújo da Silva, de 36 anos, conhecido como Bolão, apontado como gerente do tráfico de drogas na Lapa, no Centro do Rio. Segundo as investigações, ele era responsável por coordenar a distribuição de entorpecentes vendidos em ruas próximas a pontos turísticos da região, como a Travessa Mosqueira e a Rua Joaquim Silva.

Imagens obtidas durante o monitoramento policial mostram a movimentação do comércio ilegal em plena luz do dia. Em uma das gravações, integrantes do grupo aparecem preparando e entregando drogas a usuários nas ruas do bairro. De acordo com a Polícia Civil, Bolão era subordinado aos traficantes conhecidos como Abelha, da chamada Tropa do Mel, e Piu, da Tropa do Português, apontados como lideranças do Comando Vermelho.

O suspeito foi localizado no Morro do Pinto, na região central, após um trabalho de inteligência. A investigação aponta ainda que o esquema utilizava comunidades como Fallet/Fogueteiro como base para armazenamento e preparação das drogas. Bolão era um dos réus da Operação Colmeia, deflagrada em março deste ano contra uma organização criminosa ligada ao tráfico, e era considerado foragido desde então.