A cúpula do PT encontrou uma maneira de reafirmar os compromissos de campanha de Lula sem se comprometer com os rumos da política fiscal do próximo governo. Na nova Carta ao Povo Brasileiro, divulgada nesta terça-feira, o partido elenca prioridades para o quarto mandato do petista, mas não esclarece como pretende compatibilizá-las com as restrições orçamentárias.

A ausência de sinalizações econômicas chama a atenção sobretudo pelo momento escolhido para a divulgação do documento. Na véspera, o governo havia conseguido aprovar na Câmara o pacote de ajuste fiscal capitaneado pelo ministro do Planejamento, Bruno Moretti, sob críticas de integrantes da própria base ideológica do presidente.

A insatisfação extrapolou as fileiras do PSOL e chegou à bancada petista. O fluminense Lindbergh Farias e a potiguar Natália Bonavides se abstiveram na votação da proposta.

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O documento também guarda pouca semelhança, para além do nome, com aquele apresentado por Lula em 2002. À época, o petista utilizou a carta para sinalizar ao setor produtivo e ao mercado financeiro que sua chegada ao poder não representaria uma ruptura com os fundamentos da política econômica.

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Passados 24 anos, o esforço do PT está concentrado na interlocução com a militância e na preservação do capital político conquistado nas urnas. A legenda terá pela frente o desafio de sustentar as bandeiras eleitorais de Lula em uma legislatura marcada pelo fortalecimento das bancadas conservadoras.

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Entre as prioridades reafirmadas pelo partido está a implementação do passe livre no transporte público, uma das principais promessas da campanha presidencial. O documento, contudo, não indica como a iniciativa seria financiada.

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Em mais de duas mil palavras, o PT conseguiu discorrer sobre o futuro do país sem mencionar a responsabilidade fiscal. A carta reafirma o que o partido pretende entregar à população, mas deixa para outra ocasião a discussão sobre como pagar a conta.