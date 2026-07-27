A embolada briga entre quatro paranaenses por vaga no Senado, segundo a Quaest
Alexandre Curi, Deltan Dallagnol, Gleisi Hoffmann e Filipe Barros travam disputa emaranhada no Paraná; Álvaro Dias aparece como favorito
No Paraná, quinto maior colégio eleitoral do Brasil, o atual retrato da disputa pelo Senado aponta para um emaranhado entre quatro nomes que vão da esquerda lulista à direita bolsonarista, passando também pelo centro político. A nova pesquisa Genial/Quaest no estado foi publicada nesta segunda-feira, 27.
Em 2026, há duas vagas no Senado em jogo por estado. No Paraná, os dois principais cenários da pesquisa Quaest indicam liderança do ex-governador e ex-senador Álvaro Dias (MDB), com 20% das intenções de voto em ambas as sondagens.
Já a segunda colocação é palco de um empate técnico quádruplo entre Alexandre Curi (PSD), deputado estadual; Deltan Dallagnol (Novo), ex-deputado federal; Gleisi Hoffmann (PT), ex-ministra das Relações Institucionais; e Filipe Barros (PL), deputado federal.
Senador — Paraná (cenário 1)
- Álvaro Dias (MDB): 20%
- Alexandre Curi (PSD): 10%
- Deltan Dallagnol (Novo): 10%
- Gleisi Hoffmann (PT): 10%
- Filipe Barros (PL): 8%
- Cristina Graeml (PSD): 4%
- Dr. Rosinha (PT): 4%
- Luiz Carlos Hauly (Podemos): 1%
- Indecisos: 19%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 14%
Na simulação sem Dallagnol, Álvaro Dias mantém a liderança e persiste o empate técnico entre Curi, Gleisi e Barros em segundo lugar.
Senador — Paraná (cenário 2)
- Álvaro Dias (MDB): 20%
- Alexandre Curi (PSD): 11%
- Gleisi Hoffmann (PT): 10%
- Filipe Barros (PL): 10%
- Cristina Graeml (PSD): 5%
- Dr. Rosinha (PT): 4%
- Luiz Carlos Hauly (Podemos): 1%
- Indecisos: 22%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 17%
Mesmo no cenário sem Álvaro Dias, o impasse permanece: Curi aparece numericamente em primeiro lugar, com 14% das intenções de voto, mas empata com Deltan (12%), Barros (12%) e Gleisi (11%). Nesta sondagem, os quatro nomes representam 49% do eleitorado, ao passo que os eleitores sem candidato (indecisos, brancos e nulos) somam 46% do total.
Senador — Paraná (cenário 3)
- Alexandre Curi (PSD): 14%
- Deltan Dallagnol (Novo): 12%
- Gleisi Hoffmann (PT): 11%
- Filipe Barros (PL): 12%
- Dr. Rosinha (PT): 5%
- Indecisos: 24%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 22%
A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.104 eleitores em 59 municípios do Paraná entre os dias 21 e 25 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PR-04818/2026.