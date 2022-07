A dura missão de Bolsonaro no segundo maior colégio eleitoral do país

A situação não está fácil para Jair Bolsonaro em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país. Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 8, o presidente tem 28% das intenções de voto no estado, quase vinte pontos percentuais a menos do que Lula, que marca 46%. Na comparação com o mês anterior, a diferença entres ele subiu dois pontos, justamente o crescimento registrado pelo petista no período.

Na pesquisa espontânea, na qual não é apresentada ao entrevistado uma lista de candidatos, Lula também cresceu, passando de 29% em maio para 36% agora. Já Bolsonaro se manteve praticamente estável — de 21% para 22%. O presidente é amplamente rejeitado no estado. Do total de entrevistados, 61% disseram que ele não merece ser reeleito. O dado é ruim, mas já foi pior. Em março e maio, o percentual era de, respectivamente, 68% e 64%.

A desvantagem de Bolsonaro não está apenas no campo dos números. Lula já fechou uma aliança com o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), que disputará o governo mineiro e abrirá palaque para o petista. Já o presidente ainda tenta selar um pacto com o atual governador e postulante à reeleição, Romeu Zema (Novo). O problema é que Zema teme os efeitos da rejeição a Bolsonaro e flerta com uma dobradinha informal com Lula. A pesquisa Genial/Quaest traz dados que explicam os movimentos do governador.

Em intenções de voto, Zema lidera com 46%, ante 29% de Kalil. A situação se inverte quando o eleitor é perguntando sobre em quem ele votaria considerando determinados apoios. Neste caso, Kalil apoiado por Lula aparece na frente com 42%, enquanto Zema apoiado por Bolsonaro marca 26%.