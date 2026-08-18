A dobradinha de Nikolas Ferreira com deputada que faz oposição a Carlos Bolsonaro em SC

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Ana Campagnolo e Nikolas Ferreira se unem em vídeo para engajar eleitores catarinenses no movimento conservador, buscando fortalecer candidatos locais. A estratégia visa blindar o eleitorado conservador, priorizando nomes da região, com a deputada estadual catarinense em clara oposição a Carlos Bolsonaro, que tenta o Senado em SC.

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Lideranças do PL que conquistaram luz própria na direita — mesmo colecionando atritos com o clã Bolsonaro –, a deputada estadual por Santa Catarina Ana Campagnolo e o deputado federal mineiro Nikolas Ferreira surgem juntos em um vídeo postado nas redes, nesta segunda, em que convidam os eleitores catarinenses a integrar o movimento conservador no estado.

A estratégia, basicamente, é engajar famílias na campanha eleitoral de candidatos de direita, como a própria Ana Campagnolo. Não é a primeira vez que a dupla posta junta, mas o roteiro do vídeo, sem qualquer citação a Flávio Bolsonaro, vem provocando reações nas redes.

Os comentários na postagem mostram que parte dos seguidores da parlamentar rejeitam votar em Carlos Bolsonaro para o Senado, um foco de atrito desde o anúncio da mudança de domicílio eleitoral realizada pelo filho do ex-presidente.

O filho de Jair Bolsonaro mudou o domicílio eleitoral para o estado mais bolsonarista do país em busca de um caminho fácil para Brasília. Por não conhecer os catarinenses nem ter histórico com a região, seu nome provocou divisões na direita.

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Carlos segue candidato, mas tem uma campanha complicada pela frente, diante de políticos — como a própria Ana — que não aceitam esse claro movimento para surfar na popularidade do pai no estado.

No vídeo, Campagnolo usa uma camiseta com a bandeira de Santa Catarina e uma frase que foi interpretada como recado aos eleitores nessa novela que opõe Carlos e a deputada estadual mais votada no estado: “Santa Catarina em primeiro lugar”.

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A liderança local do PL catarinense busca blindar o eleitorado conservador do estado, reforçando a prioridade para nomes já consolidados na política catarinense.