É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Brasil

A dobradinha de Nikolas Ferreira com deputada que faz oposição a Carlos Bolsonaro em SC

Deputado mineiro aparece em vídeo ao lado de Ana Campagnolo, que tem lutado contra a presença de forasteiros nas eleições catarinenses

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 09h53 | Atualizado em 18 ago 2026, 10h16
Deputado federal Nikolas Ferreira e deputada estadual Ana Campagnolo lançam livros infantis
Deputado federal Nikolas Ferreira e deputada estadual Ana Campagnolo lançam livros infantis (X/Reprodução)
Continua após publicidade
A dobradinha de Nikolas Ferreira com deputada que faz oposição a Carlos Bolsonaro em SC Priorizar nos meus resultados Google

Lideranças do PL que conquistaram luz própria na direita — mesmo colecionando atritos com o clã Bolsonaro –, a deputada estadual por Santa Catarina Ana Campagnolo e o deputado federal mineiro Nikolas Ferreira surgem juntos em um vídeo postado nas redes, nesta segunda, em que convidam os eleitores catarinenses a integrar o movimento conservador no estado.

A estratégia, basicamente, é engajar famílias na campanha eleitoral de candidatos de direita, como a própria Ana Campagnolo. Não é a primeira vez que a dupla posta junta, mas o roteiro do vídeo, sem qualquer citação a Flávio Bolsonaro, vem provocando reações nas redes.

Os comentários na postagem mostram que parte dos seguidores da parlamentar rejeitam votar em Carlos Bolsonaro para o Senado, um foco de atrito desde o anúncio da mudança de domicílio eleitoral realizada pelo filho do ex-presidente.

Siga

O filho de Jair Bolsonaro mudou o domicílio eleitoral para o estado mais bolsonarista do país em busca de um caminho fácil para Brasília. Por não conhecer os catarinenses nem ter histórico com a região, seu nome provocou divisões na direita.

Continua após a publicidade

Carlos segue candidato, mas tem uma campanha complicada pela frente, diante de políticos — como a própria Ana — que não aceitam esse claro movimento para surfar na popularidade do pai no estado.

No vídeo, Campagnolo usa uma camiseta com a bandeira de Santa Catarina e uma frase que foi interpretada como recado aos eleitores nessa novela que opõe Carlos e a deputada estadual mais votada no estado: “Santa Catarina em primeiro lugar”.

Continua após a publicidade

A liderança local do PL catarinense busca blindar o eleitorado conservador do estado, reforçando a prioridade para nomes já consolidados na política catarinense.

Publicidade
TAGS:
Carlos Bolsonaro
Extrema direita
Flávio Bolsonaro
Nikolas Ferreira
PL - Partido Liberal
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).