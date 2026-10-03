A distância entre Paes e Ruas na disputa pelo governo do Rio, segundo a Quaest

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Pesquisa Quaest aponta que Eduardo Paes (PSD) lidera a corrida pelo governo do Rio de Janeiro, com chances de vitória no primeiro turno. Douglas Ruas (PL) aparece em segundo. O levantamento apresenta dois cenários, incluindo a situação de Anthony Garotinho (Republicanos), que disputa sub judice.

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Pesquisa Quaest divulgada na tarde deste sábado, 3, mostra que a eleição para o governo do Rio de Janeiro pode ser definida no primeiro turno, segundo um dos cenários com votos válidos. A liderança na disputa está com o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) e o segundo colocado é Douglas Ruas (PL). Em eventual segundo tuno, os dois disputarão a confiança do povo fluminense nas urnas. Foram apresentados dois cenários, com e sem o Anthony Garotinho (Republicanos), que disputa sub judice e aguarda decisão em recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) diante do indeferimento de sua candidatura, ocorrido por decisão do TRE-RJ em decorrência de inelegibilidade por uma condenação por improbidade administrativa, que a defesa diz ter sido cumprida. Os números divulgados são:

Cenário com Garotinho

Eduardo Paes (PSD): 49%

Douglas Ruas (PL): 40%

Anthony Garotinho (Republicanos): 6%

Wiliam Siri (PSOL): 3%

André Marinho (Novo): 1%

Coronel Busnelo (Missão): 1%

Juliete (UP): 0

Cyro Garcia (PSTU): 0

Luan Monteiro (PCO): 0

Cenário sem Garotinho

Eduardo Paes (PSD): 51%

Douglas Ruas (PL): 43%

Wiliam Siri (PSOL): 3%

André Marinho (Novo): 1%

Coronel Busnelo (Missão): 1%

Juliete (UP): 1%

Cyro Garcia (PSTU): 0

Luan Monteiro (PCO): 0

A Quaest ouviu 3204 eleitores com idade a partir dos 16 anos. O levantamento foi realizado entre os dias 2 e 3 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A margem de erros é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento contratado pela TV Globo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-03032/2026.

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