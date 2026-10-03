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Brasil

A distância entre Paes e Ruas na disputa pelo governo do Rio, segundo a Quaest

O território fluminense tem nove postulantes ao cargo do Poder Executivo estadual

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 17h45 | Atualizado em 3 out 2026, 17h48
Montagem com dois homens: à esquerda, um homem de meia-idade, óculos, camisa bege, falando ao microfone; à direita, um homem de cabelo raspado, terno azul e gravata, com expressão séria, olhando para frente
Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) lideram votação no Rio (Tania Rego/Agência Brasil/Alex Ramos/Alerj/Divulgação)
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A distância entre Paes e Ruas na disputa pelo governo do Rio, segundo a Quaest Priorize VEJA no Google

Pesquisa Quaest divulgada na tarde deste sábado, 3, mostra que a eleição para o governo do Rio de Janeiro pode ser definida no primeiro turno, segundo um dos cenários com votos válidos. A liderança na disputa está com o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) e o segundo colocado é Douglas Ruas (PL). Em eventual segundo tuno, os dois disputarão a confiança do povo fluminense nas urnas. Foram apresentados dois cenários, com e sem o Anthony Garotinho (Republicanos), que disputa sub judice e aguarda decisão em recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) diante do indeferimento de sua candidatura, ocorrido por decisão do TRE-RJ em decorrência de inelegibilidade por uma condenação por improbidade administrativa, que a defesa diz ter sido cumprida. Os números divulgados são:

Cenário com Garotinho

  • Eduardo Paes (PSD): 49%
  • Douglas Ruas (PL): 40%
  • Anthony Garotinho (Republicanos): 6%
  • Wiliam Siri (PSOL): 3%
  • André Marinho (Novo): 1%
  • Coronel Busnelo (Missão): 1%
  • Juliete (UP): 0
  • Cyro Garcia (PSTU): 0
  • Luan Monteiro (PCO): 0

Cenário sem Garotinho

  • Eduardo Paes (PSD): 51%
  • Douglas Ruas (PL): 43%
  • Wiliam Siri (PSOL): 3%
  • André Marinho (Novo): 1%
  • Coronel Busnelo (Missão): 1%
  • Juliete (UP): 1%
  • Cyro Garcia (PSTU): 0
  • Luan Monteiro (PCO): 0

A Quaest ouviu 3204 eleitores com idade a partir dos 16 anos. O levantamento foi realizado entre os dias 2 e 3 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A margem de erros é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento contratado pela TV Globo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-03032/2026.

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