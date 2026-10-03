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Brasil

A distância entre Lula e Flávio nas três principais pesquisas eleitorais divulgadas na véspera da eleição

Datafolha e Quaest mostram presidente e senador tecnicamente empatados; AtlasIntel indica 2,9 pontos de vantagem para o petista

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 23h24
Lula, de chapéu de palha e camisa vermelha, fala ao microfone apontando o dedo, e Flávio Bolsonaro, de camisa clara, gesticula com as mãos segurando um microfone, com balões amarelos e verdes ao fundo
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro  (Douglas Magno e Gledston Tavares/AFP)
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A disputa pela Presidência da República chega ao primeiro turno, neste domingo, 4, com uma corrida muito apertada entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), segundo as três pesquisas mais recentes apresentadas.

O Datafolha coloca o presidente numericamente à frente, com 45% dos votos válidos contra 42% do senador, em empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. A Quaest apresenta cenário ainda mais apertado, com 46% para Lula e 45% para Flávio, com a margem de erro também de dois pontos. Já a AtlasIntel também mostra equilíbrio, mas registra uma vantagem de 2,9 pontos para o petista: 47% a 44,1%, com margem de erro de um ponto percentual.

Os três levantamentos convergem ao apontar uma disputa concentrada nos dois primeiros colocados, mas há uma diferença importante na leitura estatística dos resultados. Datafolha e Quaest colocam Lula e Flávio dentro da margem de erro. Na AtlasIntel, a distância entre os dois supera a margem de erro indicada pelo instituto.

O que mostram Datafolha e Quaest?

Considerando os votos válidos, o Datafolha coloca Lula com 45% e Flávio Bolsonaro com 42%. Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 4%, enquanto Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante) têm 3% cada. Romeu Zema (Novo) registra 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

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Na Quaest, Lula aparece com 46% dos votos válidos, contra 45% de Flávio. Augusto Cury, Renan Santos e Ronaldo Caiado têm 3% cada. Romeu Zema e os demais candidatos registram 0%.

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Assim, os dois institutos apontam uma disputa tecnicamente empatada na liderança, embora Lula tenha vantagem numérica nas duas pesquisas.

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O que muda na pesquisa AtlasIntel?

A AtlasIntel apresenta uma diferença maior entre os dois primeiros colocados. Lula aparece com 47% dos votos válidos, contra 44,1% de Flávio Bolsonaro. A diferença de 2,9 pontos percentuais supera a margem de erro de um ponto do levantamento.

Renan Santos, do Missão, aparece com 4,6% dos votos válidos, seguido por Augusto Cury, com 2,1%, e Ronaldo Caiado, com 1,4%. Os demais candidatos somam 0,9%.

A diferença entre os levantamentos, portanto, está principalmente no tamanho da vantagem de Lula. Enquanto Datafolha e Quaest apontam empate técnico, a AtlasIntel registra uma distância superior à sua margem de erro.

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Como está o segundo turno entre Lula e Flávio?

O Datafolha também testou uma eventual disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno. Lula aparece com 47% dos votos, contra 46% do senador. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

Na rodada anterior do Datafolha, realizada em 1º de outubro, Lula tinha 48% e Flávio, 45%. Brancos, nulos e nenhum candidato somavam 6%, enquanto 2% dos eleitores estavam indecisos.

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Na AtlasIntel, o segundo turno também aparece equilibrado: Lula tem 47,6%, contra 47,4% de Flávio. A diferença de 0,2 ponto percentual está dentro da margem de erro de um ponto.

Como foram feitas as pesquisas?

O Datafolha ouviu 4.006 eleitores em 3 de outubro. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, nível de confiança de 95% e foi contratada pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-01708-2026.

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A Quaest ouviu 3.702 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-06889/2026.

A AtlasIntel ouviu 4.945 pessoas entre os dias 27 de setembro e 2 de outubro. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi realizado por recrutamento digital aleatório e tem registro no TSE sob o número BR-00999/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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