Datafolha e Quaest mostram a distância entre Lula e Flávio na véspera do primeiro turno

A disputa pela Presidência da República chega ao primeiro turno, neste domingo, 4, marcada por um empate técnico entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), segundo as últimas pesquisas Datafolha e Quaest. No Datafolha, Lula aparece com 45% dos votos válidos, contra 42% de Flávio. Na Quaest, o presidente tem 46%, ante 45% do senador. Nos dois levantamentos, a diferença está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

O cenário de empate acontece após uma semana da intensificação na busca pelo voto útil, além de decisões judiciais tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Tribunal Superior Eleitoral, que culminaram com o cancelamento do último debate presidencial na TV Globo.

Lula já havia confirmado que não iria e Flávio cancelou sua participação após a ministra Estela Aranha (TSE) proibir que a emissora carioca deixasse o púlpito do candidato à reeleição vazio. Além disso, o Gilmar Mendes (STF) decidiu a favor da participação do candidato Renan Santos (Missão), que não havia sido convidado

O que mostram os dois levantamentos?

Considerando os votos válidos, o Datafolha coloca Lula numericamente à frente por três pontos, mas em situação de empate técnico com Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 4%, enquanto Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante) têm 3% cada. Romeu Zema (Novo) registra 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

Na Quaest, o cenário é mais apertado: Lula tem 46% e Flávio, 45%. Augusto Cury, Renan Santos e Ronaldo Caiado aparecem com 3% cada. Romeu Zema e os demais candidatos registram 0%.

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A convergência entre os dois institutos está no cenário de liderança apertada. Embora os percentuais sejam diferentes, os resultados colocam Lula e Flávio dentro da margem de erro nos dois levantamentos.

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Como está o segundo turno entre Lula e Flávio?

O Datafolha também testou uma eventual disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno. O presidente aparece com 47% dos votos, contra 46% do senador, novamente em situação de empate técnico.

Na rodada anterior do Datafolha, realizada em 1º de outubro, Lula tinha 48% e Flávio, 45%. Brancos, nulos e nenhum candidato somavam 6%, enquanto 2% dos eleitores estavam indecisos.

Como os números se comparam com a eleição de 2022?

O Datafolha aponta que a disputa chega ao primeiro turno mais acirrada do que em 2022. Na última pesquisa do instituto antes daquela eleição, Lula tinha 14 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL). Na votação, a diferença terminou em 5,23 pontos percentuais.

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Como foram feitas as pesquisas?

O Datafolha ouviu 4.006 eleitores neste sábado, 3. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo, tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-01708-2026.

A Quaest ouviu 3.702 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-06889/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.