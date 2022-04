A discreta volta ao palco do ex-todo poderoso ministro José Dirceu

Ex-ministro da Casa Civil do presidente Lula, José Dirceu foi condenado a mais de 40 anos de prisão por corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Ele foi preso quatro vezes, a partir de 2015, e só saiu definitivamente da cadeia em 2019. Devagarinho, o petista está voltando ao palco.

Dirceu está reconquistando espaço no PT. Os artigos do ex-ministro sobre a conjuntura política são destaque na página oficial do partido. Discretamente, ele tem viajado pelo país para pedir votos para Lula. Por enquanto, atua apenas na periferia. No final de fevereiro, esteve em Planaltina, uma das cidades-satélites do Distrito Federal, para inaugurar um comitê popular de luta em defesa de Lula, pediu votos e deu uma entrevista para um site local.

“Votar no Lula é votar no Brasil, é votar para sua família, para seu emprego, para a escola do teu filho, para a creche da tua filha, é votar para o bem estar da tua família, da tua comunidade. É votar, quero repetir, pela democracia”, disse Dirceu, em entrevista ao jornal Taguacei. Havia 40 pessoas participando do do evento.

Dirceu também tem feito contatos com políticos de diversos partidos para fortalecer a frente que apoia Lula. O ex-ministro, no entanto, nunca acompanha a comitiva de Lula, evitando, por estratégia, aparecer ao lado do antigo chefe no Palácio do Planalto. Por enquanto, é melhor ficar na sombra.